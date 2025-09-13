Municipio de Guayaquil explica por qué continuará con el Reina de Guayaquil

Municipio de Guayaquil defiende continuidad del certamen Reina de Guayaquil y espera una revisión del Sercop

El proceso de contratación del servicio de producción y conceptualización del evento Reina de Guayaquil se encontraba suspendido en el Sercop hasta la mañana de este sábado 13 de septiembre. Lo mismo ocurre con el proceso relacionado a la sesión solemne de octubre.

La pregunta surge: ¿por qué es necesario que el Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, mantenga este certamen de belleza, cuando en otras ciudades, como Quito, no lo lidera la Municipalidad?

A esta inquietud respondió a EXPRESO Tahiz Panus, directora de Turismo y Eventos Especiales:

“Porque lo está haciendo perfecto. Creo que es lindo que la reina esté activamente en las actividades de su ciudad y qué mejor amparo que la Municipalidad, que administra la ciudad y tiene un contingente humano que apoya; sino, la reina estaría sola”.

La funcionaria, quien también dirige el Miss Universe Ecuador, recalcó que cuando ha recibido invitaciones de otras ciudades, le han destacado el respaldo que recibe la reina de Guayaquil del Municipio, del alcalde y de sus direcciones.

“Tiene más facilidades para desarrollar sus proyectos; no está sola. Muchas reinas dicen que admiran esa labor, así que debería ser así”, agregó.

Contratación del evento Reina de Guayaquil sigue suspendida en el Sercop

Frente a la suspensión de los procesos en el Sercop, Panus aclaró que no ha hablado de incertidumbre y que confía en que se ejecuten las revisiones necesarias para demostrar que “todo está en orden”.

En este caso, el alcalde Aquiles Álvarez reaccionó en su cuenta de X tras conocer que el Sercop suspendió procesos incluida la de la Reina de Guayaquil. “Suspenden hasta el concurso de Reina de Guayaquil. Será que en el Sercop alguien quisiera ser la reina?”, ironizó el funcionario este viernes 12 de septiembre.

