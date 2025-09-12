Reina de Guayaquil: Aquiles Álvarez lanza ironía y José Julio Neira le contesta

La suspensión del concurso y la sesión solemne genera reclamos del Municipio, que cuestiona la falta de argumentos claros

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó en su cuenta de X tras conocer que el Sercop suspendió procesos relacionados con las fiestas octubrinas, incluida la elección de la Reina de Guayaquil.

“Suspenden hasta el concurso de Reina de Guayaquil. Será que en el Sercop alguien quisiera ser la reina?”, ironizó el funcionario este viernes 12 de septiembre.

Reina de Guayaquil: cruce entre Aquiles Álvarez y José Julio Neira en X. Captura de X

En los comentarios de la publicación destacó la respuesta de José Julio Neira, actual secretario General de Integridad Pública y director encargado tanto de la UAFE como del Sercop, quien colocó el emoji de una mano levantada.

Ese mismo día, el Cabildo difundió un comunicado en el que señaló que la decisión del Sercop afecta a tres áreas claves:

La Sesión Solemne, acto central de las festividades.

El reinado de Guayaquil, considerado parte de la identidad cultural de la ciudad.

Las contrataciones de espacios radiales para cuñas.

“Hasta el momento no se ha presentado ningún argumento en firme que explique estas suspensiones”, cuestionó el Municipio, que recordó que la contratación asciende a $53.243,28.

Tahiz Panus responde y espera que se levante la sus´pensión

En entrevista con EXPRESO, Tahiz Panus, directora de Turismo y Eventos, indicó que conocieron de la suspensión el jueves 11 de septiembre. Aunque confirmó que existen más procesos paralizados, aseguró que se le pidió referirse solo a los mencionados.

Tahiz Panus: "Reina de Guayaquil es de los más baratos y no entendemos la suspensión" Leer más

La funcionaria, también directora de Miss Universo Ecuador, advirtió sobre el impacto de la medida: “Hay que ser conscientes de lo que está detrás de un evento. En el caso de Reina de Guayaquil, hay diseñadores, estilistas, artistas, presentadores, fabricantes de calzado y técnicos que se quedan en el limbo...”, dijo.

Suspenden hasta el concurso de Reina de Guayaquil.

Será que en el Sercop alguien quisiera ser la reina? 😂 — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 12, 2025

Este Diario consultó al Sercop para conocer los motivos de la suspensión, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta oficial.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!