Tahiz Panus: "Reina de Guayaquil es de los más baratos y no entendemos la suspensión"

El Municipio confía en que Sercop levantará la medida, pero aún no se descarta la intervención del alcalde Álvarez

Tahiz Panus, directora de Turismo y Eventos del Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, dialogó con EXPRESO en torno a la suspensión de dos de los actos más emblemáticos de las fiestas octubrinas: el Reinado de Guayaquil y la sesión solemne, que incluye pregones y otros actos cívicos.

El Cabildo denunció que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió los procesos relacionados, sin previo aviso ni explicación.

Consultada sobre si esta situación tiene un trasfondo político, Panus respondió: “No sabría qué decir al respecto”. Sin embargo, defendió la legalidad y transparencia de los procesos. Aseguró que el Reinado de Guayaquil es “de los más baratos, por debajo de los costos de cualquier otro reinado” y que “el proceso tiene todo y no entendemos por qué puede ser suspendido, si está incluso por debajo de los precios de otros años”.

Suspensión de eventos en Guayaquil: "Esto no es un tema de precios"

La contratación asciende a $53.243,28, y la funcionaria subrayó que conocieron la suspensión el jueves 11 de septiembre. Aunque admitió que existen más procesos suspendidos, señaló que le pidieron pronunciarse únicamente sobre estos dos.

Panus, quien también dirige Miss Universo Ecuador, advirtió sobre el impacto de la medida: “Hay que ser conscientes de lo que está detrás de un evento. En el caso del Reinado de Guayaquil, hay diseñadores, estilistas, artistas, presentadores, fabricantes de calzado y técnicos que se quedan en el limbo. Es toda una cadena de empleo que se ve perjudicada”, indicó.

¿Municipio de Guayaquil tomará acciones?

En cuanto a los pasos a seguir, precisó que será una decisión interna y remarcó que “no hablamos de fiestas personales, sino de actos de la ciudad”.

Finalmente, negó que exista incertidumbre en el Municipio: “Confío en que, una vez que hagan sus revisiones, se darán cuenta de que todo está en orden y levantarán la suspensión. En caso contrario, habrá que esperar qué resolución tome el alcalde”, concluyó.

Municipio de Guayaquil: contratos suspendidos

En los procesos bajo Régimen Especial también se registran tres suspensiones, todos publicados el 29 de agosto de 2025: uno de $14.994, otro de $33.696 y otro de $36.993, destinados a la transmisión de cuñas y materiales informativos.

A través de un comunicado, la Alcaldía precisó que la decisión carece de "justificación y afectan directamente la autonomía municipal".

Suspenden hasta el concurso de Reina de Guayaquil.

