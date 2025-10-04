Jhosue Morante: viajes y lujos marcaron su vida

Se convirtió en la víctima 400 de la violencia en Manta En 2023, el ‘influencer’ fue acusado de violencia de género

aImagen. Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, estuvo entre los destinos que visitó Jhosue Morante, en 2024.

El nombre de Jhosue Desiderio Morante Crespo, creador de contenido y representante de varios ‘influencers’ en Ecuador, estuvo siempre rodeado de lujos y excentricidades, pero también de polémicas. Su vida se expuso de manera constante a través de las redes sociales, donde combinaba imágenes de viajes internacionales y autos de alta gama con episodios que lo colocaron en el ojo público por hechos controvertidos.

¿Quién era Jhosue Morante Crespo?

En julio del 2023, su expareja, la ‘influencer’ Delly DeFaz, lo denunció a través de plataformas digitales, asegurando que había sido víctima de violencia de género. Morante negó las acusaciones.

Su nombre volvió a las portadas el 23 de julio de 2024, cuando uno de sus lujosos vehículos, un Cadillac blanco se siniestró en la vía San Mateo-Santa Marianita, en la zona rural de Manta. En ese percance falleció su acompañante, la modelo quiteña radicada en Manta, Andrea Nicole Peñaherrera Alcívar, mientras que en la Fiscalía quedó registrada una denuncia por muerte culposa en contra de Morante. Sin embargo, el caso no prosperó en instancias judiciales.

El Cadillac en el que ocurrió el siniestro estaba valorado en más de 200 mil dólares y contaba con características de lujo como asientos de cuero con calefacción, ventilación y función de masaje, además de un sistema tecnológico de última generación que lo convertía en un vehículo de alta gama. Morante, que también poseía un Cadillac negro, solía presumir estos vehículos en sus publicaciones.

Una vida marcada por viajes

Además, el joven empresario aparecía en videos musicales, donde mostraba sus lujos y su pasión por los carros de alta gama, reflejando la vida ostentosa que lo caracterizaba y que él mismo se encargaba de exhibir en sus redes sociales.

Según las primeras investigaciones, dos hombres llegaron a pie hasta el automotor, lo interceptaron y descargaron una ráfaga de disparos contra la víctima. ALEJANDRO GILER

Su vida también estuvo marcada por viajes a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, donde posaba con vestimentas típicas de la región; paseos en yates, camionetas deportivas, autos convertibles y fotografías en lujosas edificaciones de la zona de Barbasquillo, en Manta, donde proyectaba una vida de abundancia y comodidad.

La tarde del pasado viernes, su nombre volvió a la faz pública, esta vez de manera fatal. Morante fue asesinado en el sector de Manta 2000, cuando viajaba como copiloto en un vehículo Peugeot, acompañado de su conductor, identificado como Diego Toalá, quien resultó herido.

Según las primeras investigaciones, dos hombres llegaron a pie hasta el automotor, lo interceptaron y descargaron una ráfaga de disparos dirigidos principalmente a Morante, y huyeron en moto. Cristhian Sarmiento, jefe de Operaciones Policiales del distrito Manta, indicó que se trató de un ataque directo contra él.

Su muerte se convirtió en la número 400 en lo que va de 2025 en el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó. Una cifra alarmante si se compara con los 333 crímenes violentos de todo 2024, lo que refleja un incremento de la violencia criminal en el puerto manabita.

