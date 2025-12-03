Galo Martínez Merchán, fundador de EXPRESO, tendrá calle con su nombre en Guayaquil

Creador de Granasa, editora de EXPRESO y EXTRA, falleció el 21 de junio de 2022

Galo Martínez Merchán fundó la empresa Gráficos Nacionales S.A., editora de EXPRESO y EXTRA, hace más de 50 años.

El Concejo cantonal de Guayaquil aprobó este miércoles 3 de diciembre que una calle en el sector de Bastión Popular, llevará el nombre de Galo Martínez Merchán, fundador de Granasa, la empresa que edita EXPRESO y EXTRA.

Martínez Merchán, quien falleció el 21 de junio de 2022, creó la Revista Amazonas, el semanario tabloide El Tiempo y el verpertino guayaquileño La Razón.

El 25 de julio de 1973 fundó diario EXPRESO y el 21 de octubre de 1974 nació EXTRA, que se convirtió en el diario de mayor circulación en Ecuador.

En la sesión dirigida por la vicealcaldesa Tatiana Coronel, los concejales aprobaron el informe CDCM-GADMG-2025-022, de la Comisión de Calificación y Dictamen para Erección de Monumentos y Denominación de Calles, Plazas y Otros Lugares Públicos.

En el documento se recomendó la denominación, con el nombre de Galo Martínez Merchán, a la avenida 11 NO, que nace en la calle 25 NO (Manuel Ignacio Gómez Lince) y que termina en el 21° callejón 25A NO, con una extensión aproximada de 757 metros.

Al elevar a moción este punto del orden del día, la concejala Nelly Pullas describió a Martínez Merchán como "un ilustre guayaquileño y emblema de la prensa libre ecuatoriana".

Esta es la calle que llevará el nombre de Galo Martínez Merchán

Trayectoria de Galo Martínez Merchán

Quitar parqueos de la avenida 9 de Octubre es un plan que ilusiona, pero se desconoce Leer más

Martínez Merchán fue un visionario del periodismo ecuatoriano. Participó en la gestación de los periódicos La Hora (23 de agosto de 1982) y El Clarín de Babahoyo.

En septiembre del 2005, participó en el lanzamiento de la Revista Vanguardia.

Como fundador de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep), fue su presidente por dos ocasiones, lo que le hizo merecedor de varios reconocimientos

En la política ocupó algunos cargos. Fue diputado en la década de 1960 y, con tan solo 29 años, fue el secretario de Estado más joven de la historia nacional, cuando ocupó la Secretaría General de la Administración, en el régimen de Velasco Ibarra.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!