Susana Cala estrena 40 Grados

Susana Cala renuncia al final del verano con su nueva canción llamada 40 Grados. Esta es una historia de amor en la que la apuesta de la cantante y compositora colombiana enseña su nuevo y enérgico sonido. La canción de corte pop electrónico se construye bajo una instrumental más animada, dónde las guitarras procesadas sostienen un eco que nos sumerge de lleno en ese recuerdo afectuoso.

Morat y Feid sorprenden con el lanzamiento conjunto de Salir con vida Leer más

Como si fuera agosto en Madrid, Susana dibuja esas almas solitarias que navegan por las calles vacías. Y fue justamente en esta ciudad donde grabó el videoclip producido por Santa Mónica en el que representa todas esas aventuras amorosas que se dan en esa época.

A través de redes sociales, la artista creó expectativa entre sus seguidores. Una acción común es archivar todas las fotografías publicadas anteriormente y compartió: “this server needs to cool down”. A partir de este momento no ha parado de subir la temperatura 33⁰, 34⁰, 35⁰…. Y ha ido adelantando frases y fotos del lanzamiento, hasta que ha alcanzado los 40 grados y ha estrenado la canción.

Tras el reciente lanzamiento de su primer EP “Sopa De Letras” con el que Susana nos presentaba el abecedario completo de su universo. Con una temática que gira en torno al amor, la cantante colombiana y sus prestigiosos compañeros en dicho viaje, nos enseñaban los rincones oscuros y luminosos de este sentimiento desde una perspectiva cercana y sincera.

El artista urbano Ankhal logra sacar un disco tras quedar parapléjico por balazos Leer más

En dicha entrega, la joven artista ha demostrado que su voz puede acoplarse a diferentes sonidos, desde la bachata hasta el pop latino con ritmos urbanos como lo hace en la canción foco del EP llamada Paralizante que grabó junto con Bacilos.