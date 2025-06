¿Billie Eilish tiene un nuevo novio? Fue captada besando a un chico, ¿quién es él?

Billie Eilish, la estrella pop que conquista a millones, parece vivir un nuevo capítulo en su vida amorosa. La cantante de 23 años fue vista en un romántico viaje a Venecia, Italia, compartiendo un beso apasionado con Nat Wolff, actor y músico de 30 años. Las imágenes, difundidas en Instagram por DeuxMoi, han generado un tsunami de rumores sobre un posible romance entre ambos.

Billie Eilish y Nat Wolff: un amor que crece en la ciudad de los canales

Las fotografías muestran a Billie y Nat disfrutando juntos en un balcón veneciano, con champán en mano y risas cómplices. Ambos lucían casuales con camisetas grises, y la química entre ellos era innegable: Billie tomó fotos de Nat antes de hacer un selfie juntos, dejando claro que la conexión va más allá de una simple amistad.

Aunque esta salida fue la más reciente, su relación podría venir desde hace meses. Se conocieron en 2024 en una after party de los Óscar y desde entonces han compartido no solo momentos personales, sino también proyectos profesionales. ¿La razón que los une? Ambos tienen síndrome de Tourette, un trastorno neurológico que creó un lazo especial entre ellos.

Te invitamos a leer | Belinda regresa con fuerza: una noche de celebración, sororidad y música con Indómita

Colaboraciones y química artística

Nat Wolff no solo es conocido por su talento actoral sino también musical. Ha participado en el videoclip 'Chihiro' dirigido por Billie, y junto con su hermano Alex, abrió varios conciertos de la gira 'Hit Me Hard and Soft'. Además, grabaron juntos el sencillo 'Soft Kissing Hour' en la casa de la cantante, con Billie como productora.

Aunque en marzo de 2025 los rumores de romance comenzaron tras una salida nocturna en Nueva York donde se vieron “muy afectuosos”, una fuente cercana a Billie aseguró a DailyMail.com que solo eran “amigos cercanos” con una relación “como de hermanos”. Sin embargo, las fotos recientes en Venecia podrían marcar un cambio en su historia.

¿Qué piensa Nat Wolff sobre Billie Eilish?

En 2024, en una entrevista para Hero Magazine, Nat habló con admiración sobre Billie: “Es una de esas personas que hace casi todo mejor que los demás”. También destacó su talento como directora y productora, especialmente en el video de 'Chihiro'.

Por su parte, Billie ha sido más reservada sobre su vida privada. En una entrevista con Vogue ese mismo año confesó: “He compartido demasiado en el pasado y ahora quiero proteger esa parte de mi vida.”

Martín Guayasamín: La pasión y el arte detrás del café de especialidad Leer más

¿Quién es Nat Wolff? Actor y músico con talento

Nat Wolff saltó a la fama con su hermano Alex en la serie de Nickelodeon 'The Naked Brothers Band' y como dúo musical. En el cine, ha destacado en películas como 'The Fault in Our Stars' y 'Paper Towns', ganándose un lugar en Hollywood y en la música alternativa.

Su colaboración con Billie y la gira conjunta demuestran que su relación va más allá de lo personal, consolidando también una alianza artística.

Reacciones en redes sociales y especulaciones

Las imágenes en Venecia no pasaron desapercibidas y generaron todo tipo de reacciones en X (antes Twitter). Algunos usuarios bromearon sobre el inesperado romance, mientras otros celebraron la unión de dos talentos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, la discreción y la química entre Billie Eilish y Nat Wolff tienen a sus fans expectantes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!