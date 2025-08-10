Expreso
Controles. Los operativos en el valle dejaron siete motos retenidas y dos personas detenidas.Foto: Cortesía X Policía DMQ Zona 9

Siete motos y ocho armas decomisadas deja operativo en Tumbaco

Los agentes de la Policía realizaron controles a vehículos y motos en Ruta Viva y Collas, en el valle

Tres grupos de policías se desplegaron la noche del fin de semana en varios puntos de la Ruta Viva y de la vía Collas, para ejecutar operativos antidelincuenciales que se realizaron en Cumbayá, Tumbaco, Puembo y Tababela.

La Fuerza Pública informó que, durante las inspecciones de la noche del 9 de agosto de 2025, se revisó la documentación de los vehículos particulares y de los motociclistas, quienes suelen usar ambas vías para trasladarse hacia el valle y el aeropuerto.

Los agentes se instalaron en los alrededores de la terminal aérea y en el ingreso a Tumbaco. Luego de los controles, se retuvo a dos vehículos y siete motocicletas. Además, dos personas quedaron detenidas y se decomisaron ocho armas blancas.

Residentes piden más patrullajes en Cumbayá

Tras la operación, algunos moradores, como Patricio Moncayo, solicitaron a la Policía, en sus redes sociales, que intensifique los patrullajes, ante “grupos de motociclistas que circulan por La Morita hasta Cumbayá para robar autos”. 

También hubo mensajes en los que se pedía controlar los ‘piques’ o carreras clandestinas, los cuales generan riesgo en la zona.

