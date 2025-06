Martín Guayasamín: La pasión y el arte detrás del café de especialidad

El café no es solo una bebida, es una experiencia. Y nadie lo sabe mejor que Martín Guayasamín, un barista y tostador ecuatoriano de 25 años que ha convertido su amor por los granos en toda una carrera. Con un semblante tranquilo y una curiosidad que no tiene límites, Martín ha logrado lo que muchos solo sueñan: llevar el nombre de Ecuador a competencias internacionales de café. Pero su historia no es solo la de un competidor, es la de alguien que vive y respira este mundo, desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas tazas del día.

La pasión que mueve a la familia de café Guayasamín

Todo empezó con un café que cambió su vida. Bueno, en realidad, fue el café que cambió la vida de su papá. “Mi padre probó un café especial y quedó tan enamorado que al mes ya teníamos nuestra propia cafetería”, cuenta Martín entre risas. Así, sin planearlo, él y su hermano empezaron su camino en el mundo del barismo, aprendieron desde cero y descubrieron que el café era mucho más que una simple infusión. “Al principio solo queríamos ayudar en el negocio familiar, pero pronto nos dimos cuenta de que esto era lo nuestro”, confiesa.

Las competencias que marcaron a Martín

Martín saltó a las competencias con la audacia de quien tiene mucho que demostrar. A los 18 años, cuando muchos baristas recién comienzan su formación, él ya enfrentaba a veteranos del gremio en torneos regionales, ganándose el apodo de ‘guagua barista’ que llevaría con orgullo. “Competir contra los mejores desde el principio me dio una escuela acelerada de café”, confiesa. Esta temprana inmersión rindió frutos cuando en 2021 se coronó Campeón Nacional de Aeropress.

Su palmarés continuó creciendo: en 2022 logró el segundo puesto en el Campeonato Nacional de Filtrados, y en 2024 añadió un tercer lugar a sus conquistas. Esto hizo que lo lleve a las ligas mayores, así tuvo la oportunidad de representar a Ecuador en el Mundial con un blend de típica y sidra, variedades insignes del país. “Ese café fue mi carta de presentación al mundo”, explica con pasión. “Quería romper el mito de que solo producimos cacao de calidad, cuando nuestros cafés especiales tienen tanto o más que ofrecer”. Su participación no solo mostró el potencial de los granos ecuatorianos, sino que consolidó su reputación como uno de los valores más sólidos de la escena cafetalera latinoamericana.

Café, ciencia y arte: Martín Guayasamín revela el secreto detrás de su blend campeón y su sueño de posicionar a Ecuador en el café de especialidad Karina Defas

Martín es más que solo un barista

Pero Martín no se conforma con preparar café; también quiere entenderlo desde todos los ángulos. Como tostador, ha trabajado en el prestigioso Cup of Excellence, donde ayudó a evaluar los mejores granos del mundo. “Es un honor ser parte de ese proceso y aprender de los productores”, comenta. Además, en su tostaduría, él y su hermano renuevan su menú cada 15 días, ofrecen cafés de diferentes regiones del Ecuador. “Nos encanta sorprender a la gente con sabores nuevos”, explica. Y por si fuera poco, hasta han incursionado en la coctelería con un ron de café creado en colaboración con la destilería Romero and Sons.

¿Qué sigue para Martín Guayasamín?

Para Martín, el café no es solo una profesión, es una forma de conectar con la gente. Le encanta compartir sus conocimientos en talleres y sueña con ver a más ecuatorianos apasionados por el café de especialidad. “A veces nos falta unirnos más como gremio, pero sé que podemos crecer juntos”, reflexiona. Entre sus metas está competir nuevamente en un mundial y, quién sabe, tal vez llegar a la final. “Ecuador tiene todo para destacar, solo hay que creérsela”, afirma con esa mezcla de humildad y ambición que lo caracteriza.

El futuro pinta emocionante. Además de lanzar una edición limitada de su blend del mundial, quiere seguir viajando, aprendiendo y compartiendo su pasión. “El café nunca deja de enseñarte algo nuevo”, dice. Y aunque ya ha logrado mucho, su sueño más grande es ver a Ecuador brillar en el mapa del café de especialidad. “Esto recién empieza”, asegura con una sonrisa.

El secreto detrás de una buena taza de café de especialidad

Para Martín Guayasamín, crear un café ganador es un arte que requiere paciencia científica y pasión artesanal. “Un gran café es como una sinfonía donde cada instrumento debe estar perfectamente afinado”, compara. No se trata solo de seleccionar buenos granos, sino de entender su historia: la altitud donde crecieron, el proceso de fermentación, incluso las manos que los cosecharon. “He aprendido que los mismos granos pueden contar historias diferentes según cómo los prepares”, revela.

El proceso de creación de su blend campeón fue una odisea de meses. Junto a su hermano, probaron más de 20 combinaciones diferentes, ajustaron milímetros en la molienda, grados en el tueste y segundos en la extracción. “El blend del mundial pasó por 47 pruebas antes de llegar a la versión final”, confiesa. Lo que comenzó como experimentos en su tostaduría familiar terminó siendo una mezcla magistral de típica y sidra, con aroma agua de rosas, caramelo y frutilla.

Pero para Martín, la verdadera magia está en el equipo. “Detrás de cada taza premiada hay productores que cuidaron esos granos como tesoros, catadores que identificaron su potencial, y baristas que respetaron su esencia”, enfatiza. Este pensamiento colaborativo es el que ahora transmite en sus talleres esporádicos, donde enseña que más allá de técnicas y equipos, lo que hace excepcional un café es la conexión humana que hay detrás. “Cuando entiendes esto, cada taza que preparas se convierte en algo especial”, concluye mientras sirve su creación estrella, cuyo aroma llena el ambiente como una promesa de excelencia.

