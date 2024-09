Los mejores lugares para disfrutar café de especialidad en Guayaquil

Estamos cerca del día internacional del café y una buena idea para disfrutar de esta fecha es darse un pequeño lujo y apostar por el café de especialidad.

‘¿Qué es eso?’ se preguntarán. Se trata de granos que han pasado por un proceso minucioso desde su cultivo hasta llegar a tu taza. Estas cerezas, cultivadas en lotes pequeños y con métodos orgánicos, deben su calidad a los tostadores, quienes juegan un papel clave al potenciar sus notas y sabores, -así como el whisky, el café tienes distintas notas dependiendo de donde se cultive-.

Si le intriga descubrir lugares en Guayaquil que ofrecen esta peculiar bebida marrón, aquí le presentamos algunas opciones.

Ruá: La curaduría perfecta

Para disfrutar de una humeante taza de café de granos de primera calidad y aprender sobre las diversas variedades que ofrece Ecuador, Ruá es el lugar ideal para usted. Ubicada en la avenida Víctor Emilio Estrada, cerca de Plaza Triángulo, esta cafetería y tostaduría comenzó como un proyecto impulsado por el entusiasmo de su propietario, Gianmarco Ginatta. “Nació de esa pasión no solo por el café, sino por todos los matices que puede ofrecer”, explica Gianmarco.

Gracias a su dedicación por compartir este interés, Ruá tiene programadas diversas catas y talleres sobre temas relacionados con el café a lo largo del año. Además, dentro de su menú, también ofrecen mini catas que se pueden solicitar en cualquier momento. ¿Se animaría a probar?

Una bebida que acoge vecinos

La esencia de Fika, ubicado en Buena Vista Plaza, no es solo servir café, sino construir relaciones y conexiones con sus clientes. Muchos de ellos son habituales y encuentran en este sitio un espacio acogedor. “Tenemos la oportunidad de entrar en contacto con muchas personas que, aunque no conozco por nombre, debido a la recurrencia nos saludamos como si fuéramos amigos”, comenta William Marriott, propietario de Fika. La atención cercana, junto con el ambiente relajado, permite que cada pausa para el café se convierta en un momento especial y significativo. Una de las características sobresalientes de Fika es que ha adaptado su menú para atraer no solo a los amantes del café de especialidad o comercial, sino también a aquellos con diferentes gustos. Ofrecen productos para todos los paladares, desde opciones sin gluten, veganas, hasta mocktails sin café, pensados para quienes no son tan aficionados a esta bebida.

El ambiente ideal para el café

Nevski es un punto de encuentro para los amantes de los libros, una buena taza de café o una refrescante cerveza artesanal. Lo puedes encontrar frente al edificio Spazio, en Puerto Santa Ana. Este lugar siempre fue el sueño de Taty Salinas, quien junto a su esposo Darío Dávila, convirtió esa idea en una realidad. Ahora, con dos años desde su apertura, este espacio es el preferido de clubes de lectura, talleres de manualidades y juegos de mesa.

“Estamos plantando una semilla que busca crecer en un espacio cultural”, comenta Darío. Los propietarios no solo quieren ofrecer un espacio recreativo a sus clientes, sino que también se preocupan por la calidad de sus productos. Por ello, cuentan con tres proveedores de café, siendo Chamán el de la casa. Además, disponen de siete marcas externas de cerveza artesanal, junto con una propia elaborada por Darío, llamada Tzantza.

Una taza que viene de todas partes

Dentro de la Piazza Samborondón se encuentra Escoffee Lab, la primera sucursal de esta marca. Es un lugar cuyas paredes están adornadas con diversos artefactos de filtrado, sacos de granos y algunas marcas de chocolate local. Con una sonrisa, los baristas le ofrecen una taza de café que puede estar en el menú, o bien preparan una a la medida de sus preferencias.

Escoffee, aunque existe desde el año 2000 como una empresa dedicada a la venta de café comercial, tomó un nuevo rumbo con el tiempo. “Tuvimos la idea de comprar a pequeños productores que cultivan café de especialidad”, comenta Juan Sebastián Rendón, coordinador de marketing. Actualmente, trabajan con seis proveedores de café de especialidad y cuentan con una reserva exclusiva llamada Nanolot, cosechada en Imbabura y Loja.

La idea de expandir este tipo de café en su catálogo y abrir una sucursal, según Juan Sebastián, para que “la gente pueda experimentar lo que es el mundo del café”.

un café ‘TO GO’, por favor

Conejo Blanco es una cafetería ‘To go’, ubicado en Costanera 501 y Ébanos, que ofrece una experiencia en torno al café de especialidad. Inspirada en el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, la cafetería busca guiar a los clientes a través de una aventura sensorial. Desde el momento en que entra al local, puede seleccionar sus granos de café, molerlos allí mismo y ver de cerca cómo se preparan las bebidas.

El concepto ‘to go’ crea un ambiente rápido y diseñado para que los visitantes puedan llevarse su café, también existe una breve interacción con los baristas, quienes comparten sus conocimientos sobre el proceso detrás de cada taza. De momento el local se encuentra en remodelación, pero esté atento para su reapertura a mediados de octubre.

