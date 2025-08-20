Jornada extraordinaria de pasaportes el 23 de agosto en Quito, Guayaquil y Cuenca

El Registro Civil habilitará una jornada especial para emitir pasaportes este sábado 23 de agosto, en 25 agencias del país

Jornada extraordinaria de emisión de pasaportes, el servicio estará disponible este sábado 23 de agosto en 25 oficinas del país, con atención prioritaria y requisitos claros.

Este sábado 23 de agosto, el Registro Civil del Ecuador realizará una nueva jornada extraordinaria de emisión de pasaportes, la número 13 en lo que va del año. La atención se llevará a cabo entre las 08:00 y las 14:00, en 25 agencias distribuidas en 22 provincias del país.

La iniciativa busca atender a ciudadanos que no pueden realizar el trámite en días laborables, especialmente en ciudades con alta demanda como Quito, Guayaquil y Cuenca. En estas tres urbes, el servicio estará disponible únicamente para quienes hayan pagado y agendado su turno a través de la Agencia Virtual hasta el viernes 22 de agosto.

¿Cómo acceder al servicio?

En las agencias de Iñaquito (Quito), Gobierno Zonal (Guayaquil) y San Blas (Cuenca), se atenderá exclusivamente a usuarios con turno confirmado, pago realizado y documentación completa. También podrán acudir quienes tengan un turno posterior y deseen adelantarlo, siempre que hayan cancelado el valor del servicio.

En las 22 agencias restantes del país, no será necesario contar con turno previo. Los ciudadanos podrán acercarse directamente con los requisitos establecidos: comprobante de pago impreso, cédula de identidad vigente, pasaporte anterior (si aplica) y, en caso de pérdida o robo, el formulario de documentos extraviados disponible en el portal del Consejo de la Judicatura.

Esta jornada extraordinaria representa una oportunidad para agilizar el acceso al documento de viaje, especialmente para quienes tienen urgencias laborales, académicas o familiares. Además, permite descongestionar el sistema en días hábiles y atender a grupos prioritarios como adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, quienes no requieren turno previo para ser atendidos.

Según datos institucionales, más de 166.000 ciudadanos se han beneficiado de estas jornadas en lo que va de 2025. Solo en las dos últimas fechas 26 de julio y 16 de agosto cerca de 5.800 personas obtuvieron su pasaporte.

Tarifas y tiempos de entrega

El costo del pasaporte es de $90 para adultos y menores de edad, $45 para personas de la tercera edad, y gratuito para quienes tengan una discapacidad igual o superior al 30%. El documento se entrega en la misma agencia donde se realiza el trámite, en un plazo de hasta ocho días laborables.

La jornada extraordinaria del 23 de agosto se presenta como una alternativa eficiente para quienes necesitan obtener su pasaporte sin esperar semanas. Con atención en 25 agencias y requisitos claros, el Registro Civil busca acercar sus servicios a la ciudadanía, optimizar tiempos y garantizar un proceso ágil, seguro y accesible.

