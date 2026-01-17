Certificación sanitaria se convierte en aliada del turismo gastronómico

Arcsa entregó nuevas certificaciones de buenas prácticas de higiene e inauguró un espacio en redes denominado “Así se hace”

Uno de los restaurantes que Arcsa ha certificado por tener buenas prácticas de higiene.

Atraer al turismo a través de los sabores de la gastronomía ecuatoriana no depende únicamente de una buena sazón o de técnicas culinarias bien aplicadas. La higiene y las buenas prácticas en la manipulación de alimentos son hoy un factor clave para ganar la confianza de los comensales.

En la provincia de Loja, once locales gastronómicos obtuvieron la Calificación Sanitaria A, otorgada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) como reconocimiento a sus buenas prácticas de higiene.

A escala nacional, Arcsa ha entregado esta certificación a más de mil locales dedicados a la gastronomía, de acuerdo con datos oficiales de la entidad.

Los establecimientos interesados en obtener esta calificación deben ponerse en contacto con Arcsa y revisar el Manual de Prácticas Correctas de Higiene y Manipulación de Alimentos en Restaurantes y Cafeterías. Además, la institución ofrece capacitaciones para facilitar el cumplimiento de los requisitos.

Arcsa crea el espacio "Así se hace"

Uno de los principales beneficios de contar con la certificación es que los locales pasan a formar parte del listado público que difunde Arcsa, lo que les permite atraer a clientes que valoran y toman en cuenta este tipo de aval sanitario al momento de elegir dónde comer.

Como parte de la promoción de estas buenas prácticas, Arcsa también inauguró en sus redes sociales un espacio denominado “Así se hace”, que destaca a negocios certificados. El primer local visitado fue la Panadería Erick, que clasificó para participar en el Mundial del Panettone 2026, en Italia, y que cuenta con certificación sanitaria y una trayectoria reconocida por sus clientes.

En cuanto a los controles, Arcsa ha reiterado que los operativos continuarán en todo el país y recordó que la ciudadanía puede realizar denuncias anónimas en caso de detectar establecimientos que no cumplan con las normas de higiene y seguridad alimentaria.

