Hallazgo alarmante en Guayaquil: Caldo de salchicha y colonias de cucarachas

Video difundido por ARCSA expuso las condiciones insalubres de un local en el sur, donde se hallaron colonias de cucarachas

La ciudadanía exige que las clausuras no sean temporales, sino definitivas en casos como el de este local que vende caldo de salchicha.

El video dura apenas unos minutos, pero el impacto es inmediato. Las imágenes difundidas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) muestran un escenario que cuesta asimilar: un local de comida en el sector del Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil, operaba en condiciones que la propia entidad calificó como una “verdadera pesadilla”.

“Una verdadera pesadilla era este caldo de manguera”, se escucha en el registro publicado en las cuentas oficiales de ARCSA. El hallazgo ocurrió durante una inspección de rutina, pero lo que encontraron superó cualquier antecedente común. Si en otros operativos es habitual detectar la presencia aislada de cucarachas, esta vez el panorama fue distinto. No se trataba de insectos dispersos, sino de colonias enteras.

“Hordas, panales, nidos —o como los quieran llamar— de estos insectos que tenían aquí su dulce hogar”, relata el video, mientras la cámara recorre equipos visiblemente deteriorados, superficies cubiertas de suciedad y alimentos expuestos al contacto directo con la mugre. El caldo de salchicha, producto que se vendía en el lugar, se convirtió en el centro de la infestación.

“Nadie merece comer esa putrefacción”

Los inspectores constataron que los utensilios y equipos no cumplían con ningún estándar básico de higiene. La comida se manipulaba en un entorno insalubre, sin medidas mínimas de protección ni control sanitario. “Nadie merece comer esa putrefacción”, enfatiza el mensaje difundido por la entidad, que ordenó medidas inmediatas y exigió a los responsables mayor cuidado en la limpieza del local.

“Les exigimos en cuanto a higiene mayor cuidado, porque no es posible que estén atendiendo un local a ese nivel de desaseo”, añadió ARCSA en su pronunciamiento, que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de indignación ciudadana.

La ciudadanía rechaza que la clausura sea temporal

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Para muchos usuarios, una clausura temporal resulta insuficiente frente a la gravedad del caso. “Cuánta maldad al consumidor. No basta con una simple clausura, debe cerrarse para siempre”, escribió la usuaria @mariu_dulce en X.

Desde el sur de la ciudad, Jonnhy Cacique expresó su desconfianza en las medidas adoptadas. “Es una porquería. No sirve de nada que tomen medidas, volverán a vender en un ambiente insalubre. El local debe ser cerrado. Luego se preguntan por qué hay más virus en la ciudad. Es por cosas como estas”, comentó.

Laura Monje, también residente del sur, exigió a la Arcsa tomar medidas que realmente apunten al cambio. “ARCSA debería ser más duro, sus medidas son blandas. Es imposible que el cierre sea temporal. No estamos hablando de un producto dañado, era comida rodeada y posiblemente cubierta de cucarachas. Vender comida así es ser malo con el resto”, escribió.

