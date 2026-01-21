Aquiles Álvarez sobre obras en la Juan Tanca Marengo: “Hay un poquito más de demora”

El alcalde Aquiles Álvarez admite que las obras del paso elevado generan mayores demoras de tránsito y pide paciencia

Durante su enlace radial, el alcalde Aquiles Álvarez aseguró que proyecta inaugurar la obra entre noviembre y diciembre de 2026.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reconoció que las obras del paso elevado en la avenida Juan Tanca Marengo están generando mayores demoras de las previstas para la ciudadanía, aunque defendió el avance del proyecto y aseguró que el malestar será temporal.

Durante su enlace radial de este miércoles 21 de enero, Álvarez explicó que los trabajos arrancaron “bien en tiempo y forma” y que el cierre de tres carriles adicionales responde al inicio de la construcción de la segunda estructura del viaducto, considerada clave para canalizar el tránsito hacia el centro de la ciudad.

“Sí, hay un poquito más de demora por parte de los ciudadanos, pero el malestar va a pasar. Esta estructura nos va a canalizar el tránsito hasta el centro”, sostuvo.

El alcalde insistió en que su administración busca acelerar los plazos, incluso más allá de lo que establecen los contratos. Como ejemplo, citó obras como la Terminal Costa y el puente de la Juan Tanca Marengo con Rodrigo Gómez, que —dijo— fue un proyecto heredado con deficiencias de diseño.

“En lo personal, el puente de la Juan Tanca Marengo con Rodrigo Gómez es un mal diseño, pero teníamos que terminarlo. Nosotros corremos para que las obras se concluyan lo antes posible”, afirmó.

Sobre el viaducto en ejecución, Álvarez señaló que el objetivo es forzar la culminación simultánea de la estructura, de ida y venida, y adelantó que, si las condiciones lo permiten, la obra podría inaugurarse entre noviembre y diciembre de 2026.

Cierres viales y tráfico colapsado en horas pico

Mientras tanto, la realidad en la avenida Juan Tanca Marengo continúa generando molestias. Prevalece el caos. Como publicó ya EXPRESO, desde el viernes 16 de enero, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró la mayoría de carriles para permitir el avance del viaducto, dejando habilitados apenas cuatro carriles, dos por cada sentido, en los extremos de la vía.

Las consecuencias se sintieron con mayor fuerza las mañanas del lunes 19 y martes 20, cuando el alto flujo de vehículos de personas que se dirigían a sus trabajos o a dejar a sus hijos en escuelas y colegios colapsó la circulación en esta arteria clave del norte de Guayaquil.

Desde las 07:00, el tránsito comenzó a tornarse lento en la intersección con la avenida Las Aguas. Bertha Jaramillo, residente de la ciudadela San Felipe, relató que tardó más de 10 minutos en avanzar un tramo de menos de 200 metros.

“Fue una locura. Normalmente no me toma más de tres minutos, pero aquí solo para ingresar me tardé casi 12. Había agentes, pero no servía de mucho y los buses querían pasar primero”, contó.

A las 08:00, la congestión ya se extendía hasta sectores cercanos a la ciudadela Martha de Roldós. Aunque el flujo vehicular disminuyó pasadas las 10:00, el problema volvió a repetirse entre las 13:30 y 14:30, y luego en sentido contrario —hacia Martha de Roldós— entre las 16:00 y las 18:00.

“Así estaremos hasta el próximo año siquiera, cuando inauguren el puente. Y como cada vez hay más carros en Guayaquil, el tráfico va a seguir complicándose”, lamentó Hugo Menéndez, morador de Urdenor 2.

Falta de cruces seguros para peatones

A los problemas de circulación se suma la falta de cruces peatonales seguros en el tramo donde se levantan los viaductos. En los últimos días, personal de la ATM ha detenido el tránsito de forma intermitente para permitir que las personas crucen la vía.

Sin embargo, ciudadanos que trabajan en la zona dudan de que esta medida sea sostenida en el tiempo. Alexis Munizaga, empleado de una empresa cercana, cuestionó la permanencia de los agentes.

“Ahora están aquí porque recién cierran los carriles y porque viene la prensa. Pero en cinco o seis meses, ¿seguirán ayudando a cruzar a los peatones?”, se preguntó.

Expertos piden corredores viales y mejor coordinación

Para Alejandro Chanabá, experto en transporte de la Espol, el embotellamiento no se origina únicamente en el punto de la obra, sino que se forma “en cola” desde sectores como la vía a Daule, conforme los vehículos avanzan.

El especialista recomendó una mejor coordinación de los agentes de tránsito, con presencia desde el inicio del conflicto vial, cerca del paso elevado hacia San Felipe, y a lo largo de toda la avenida hasta las inmediaciones del enlace con Joaquín Orrantia.

Según Chanabá, la creación de corredores regulados, con intervalos de paso de entre 25 y 35 segundos, permitiría que el tráfico fluya de manera constante, aunque no necesariamente rápida. Además, advirtió que las lluvias intensas podrían agravar el panorama debido a posibles inundaciones en tramos específicos.

En la intersección de la avenida 26 NO y calle 16A, en la ciudadela Urdenor 2, se colocaron muros separadores. FREDDY RODRÍGUEZ

Atolladeros también en Urdenor 2

En la avenida 26 NO, en Urdenor 2, se han instalado muros separadores para evitar que se formen largas filas en la intersección con la Juan Tanca Marengo. Las barreras ocupan un tramo de tres cuadras en una vía de doble sentido.

No obstante, desde el lunes ya se registran atolladeros puntuales, especialmente en la intersección con la calle 16A, donde se colocó señalización para orientar a los conductores.

Mientras las obras avanzan y las autoridades piden paciencia, la avenida Juan Tanca Marengo se ha convertido en un nuevo punto crítico de movilidad, donde el impacto de la infraestructura en ejecución, a decir de los conductores, se siente a diario en la rutina de los guayaquileños.

