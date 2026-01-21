Juan Tanca Marengo: el impacto diario de los cierres por construcción de puentes

En esta avenida del norte de Guayaquil la congestión vehicular se ha complicado por cierre de tramos

La avenida Juan Tanca Marengo se reduce a dos carriles, hacia la derecha, pasando la avenida Las Aguas.

La construcción de los puentes sobre la avenida Juan Tanca Marengo ha agravado los problemas de tránsito en esta zona del norte de Guayaquil. Para avanzar en la obra del viaducto, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró la mayoría de carriles de esta arteria el viernes 16, lo que redujo significativamente la capacidad vial.

Desde entonces, apenas cuatro carriles permanecen habilitados, dos en los extremos de cada sentido de la vía. Sin embargo, los efectos de estos cierres se evidenciaron con mayor intensidad las mañanas del lunes 19 y del martes 20, cuando el alto flujo de vehículos de personas que se dirigían a sus lugares de trabajo o a dejar a sus hijos en las escuelas colapsó el tránsito en la zona.

(Te puede interesar: ATM retuvo vehículos de sus propios funcionarios en operativo en el sur de Guayaquil)

Ya a las 07:00, el paso de los vehículos comenzó a tornarse más lento en la intersección con la avenida Las Aguas. Bertha Jaramillo, quien vive en la ciudadela San Felipe, se topó con el atolladero y tardó más de 10 minutos en poder avanzar hacia la institución educativa, en un tramo que no supera los 200 metros.

“Fue una locura. Si ingresar y salir del colegio no me toma más de tres minutos, acá solo en tratar de entrar me tardé casi 12 minutos. Vi que había agentes más adelante, pero no servía de mucho, y además los buses quieren pasar primero”, explicó la ciudadana.

A las 08:00, la congestión se extendía incluso cerca de la ciudadela Martha de Roldós, retrasando a decenas de conductores en su trayecto hacia sus destinos.

Hallan peces muertos en laguna artificial del Malecón 2000 Leer más

Pasadas las 10:00, el flujo vehicular disminuyó de forma considerable. No obstante, la congestión volvió entre las 13:30 y las 14:30 y, luego, en el otro sentido de la vía -hacia la ciudadela Martha de Roldós-, entre las 16:00 y las 18:00.

“Así estaremos hasta el próximo año, cuando inauguren el puente. Y como cada vez hay más carros en Guayaquil, el tráfico va a seguir complicándose”, lamentó el ciudadano Hugo Menéndez, residente de la ciudadela Urdenor 2.

Según el Municipio de Guayaquil, los puentes entre las avenidas Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez estarán listos a mediados de 2027.

Trabajadores continúan con las labores de construcción de los puentes en el norte de Guayaquil. FREDDY RODRÍGUEZ

Puentes de la avenida Juan Tanca Marengo: Falta de cruces seguros

Otro de los problemas que se evidencia es la falta de cruces seguros en la avenida Juan Tanca Marengo, específicamente en la zona donde se levantan los viaductos.

En los dos últimos días, personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ha estado desplegado en el sitio, deteniendo el tránsito para permitir el cruce de peatones de lado a lado.

Sin embargo, desde la ciudadanía hay reparos. Alexis Munizaga, quien labora en una empresa de la zona, duda de que la presencia de los agentes sea constante en ese tramo vial.

“Ahora están aquí porque recién cierran los carriles, porque viene la prensa a grabar y hacen toda la campaña. Pero en cinco o seis meses, ¿seguirán ayudando a cruzar a los peatones?”, manifestó el ciudadano.

Vía a la costa: Buses interprovinciales siguen usando pasos peatonales como paradas Leer más

Tráfico en la avenida Juan Tanca Marengo: Redistribución de vigilantes y crear corredores, según expertos

Alejandro Chanabá, experto en transporte de la Espol, señaló que el embotellamiento no se origina únicamente en el punto de la obra, sino que se forma “en cola” desde atrás, conforme los vehículos avanzan desde la vía a Daule.

Como medida para aliviar el problema, el especialista insistió en la necesidad de una coordinación eficaz de los agentes de tránsito. Explicó que los vigilantes deberían ubicarse desde el inicio del conflicto vial, cerca del paso elevado hacia la ciudadela San Felipe, y distribuirse a lo largo de toda la avenida hasta las inmediaciones del paso elevado que conecta con la avenida Joaquín Orrantia.

De esta manera, indicó, se podría formar un corredor que permita regular el paso de los vehículos en intervalos de entre 25 y 35 segundos, no para que circulen rápido, sino para que el tráfico fluya de forma constante.

(Lee también: Multas de ATM en Guayaquil: el 'truco' legal para evitar sanciones por placas)

Chanabá alertó que, con lluvias intensas, la situación podría empeorar debido a inundaciones en tramos específicos.

El experto recomendó a la ciudadanía ajustar sus horarios de salida para evitar los momentos más conflictivos.

Puentes de la avenida Juan Tanca Marengo: Atolladeros en Urdenor 2

En la avenida 26 NO, de Urdenor 2, se han ubicado muros separadores con el objetivo de evitar la formación de filas de vehículos en la intersección con la avenida Juan Tanca Marengo. Estas barreras delimitan un tramo de tres cuadras en una calle de doble vía.

No obstante, desde el lunes comenzaron a registrarse pequeños atolladeros, sobre todo en la intersección con la calle 16A, donde se ha instalado señalización para guiar a los conductores.

En la intersección de la avenida 26 NO y calle 16A, en la ciudadela Urdenor 2, se colocaron muros separadores. FREDDY RODRÍGUEZ

“La decisión tomada en la av. Juan Tanca Marengo puede resultar molestosa, sí, pero es necesaria para avanzar”, señaló el alcalde Aquiles Álvarez en su cuenta de X, ante las quejas de los conductores.

La decisión tomada en la av. Juan Tanca Marengo puede resultar molestosa, sí, pero es necesaria para avanzar.



Esta administración municipal se ha caracterizado por acelerar las obras: así ocurrió con el paso elevado de la av. de las Américas e Isidro Ayora, con el Terminal… https://t.co/axLeDp2mne — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 20, 2026

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!