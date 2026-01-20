Aquiles Álvarez: “Qué asco”, tras denuncia por basura en parque de Guayaquil

La denuncia provocó la reacción del alcalde Aquiles Álvarez, quien habló del nuevo contrato de limpieza en Guayaquil

Basura en parque de Samanes 4 provoca reacción de Aquiles Álvarez en X.

Una denuncia ciudadana publicada en X hizo reaccionar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, luego de que moradores de la ciudadela Samanes 4 expusieran el estado crítico de su parque, invadido por basura cada fin de semana.

Con fotografías, los vecinos mostraron la acumulación de desechos en un espacio destinado a áreas verdes, juegos infantiles y actividades recreativas, evidenciando una problemática que, según aseguran, se repite sin solución.

En la publicación, la cuenta de Samanes 4 señaló que ha realizado notificaciones a la Dirección de Justicia y Vigilancia, además de solicitar la instalación de cámaras de seguridad. Sin embargo, afirman que no han recibido respuestas efectivas.

“La fiesta es con parlantes. En indefensión. Notificar es infructuoso; peor aún, @PoliciaEcuador nos deriva a EAS”, escribió la cuenta barrial en X.

Aquiles Álvarez responde a la denuncia

El alcalde Aquiles Álvarez, activo usuario de X, respondió de forma directa al reclamo ciudadano. “Qué asco. Algunos ciudadanos no cuidan ni su propio parque”, escribió el funcionario.

Sin embargo, su respuesta no se limitó al caso puntual de Samanes 4. El alcalde aprovechó para anunciar un tema de alcance local: el próximo contrato de recolección de basura en Guayaquil.

Qué asco. Algunos ciudadanos no cuidan ni su propio parque.



Algunos pretenden que en el próximo contrato de basura, se contemple un barrendero por ciudadanos, es decir 2,8 millones de barrenderos. 🤷🏻‍♂️



Cambiaremos el chip? https://t.co/LUrlGqs9iI — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 20, 2026

Álvarez cuestionó las expectativas ciudadanas frente al nuevo contrato de limpieza, ironizando sobre la responsabilidad individual.

“Algunos pretenden que en el próximo contrato de basura se contemple un barrendero por ciudadano, es decir, 2,8 millones de barrenderos”, señaló.

El mensaje cerró con una pregunta a la ciudadanía: “¿Cambiaremos el chip?”

Concejala también reacciona a denuncia ciudadana

La publicación no solo generó la reacción del alcalde, pues la concejala Lídice Aldás respondió, asimismo, en X. "Guayaquil no se ensucia sola. Ser limpio también es ser buen ciudadano", dijo, al afirmar que la limpieza se logra con "ciudadanos responsables".

