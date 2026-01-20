ATM retuvo vehículos de sus propios funcionarios en operativo en el sur de Guayaquil

Vehículos que circulaban sin placas o con elementos que impedían su identificación fueron retenidos, informó la entidad

La mañana del 19 de enero, la terminal de la Metrovía ubicada en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, fue escenario de un operativo de control que llamó la atención de usuarios y transeúntes. La intervención estuvo a cargo de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y tuvo una particularidad: no hubo excepciones, ni siquiera para funcionarios de la propia entidad.

Según informó la ATM en sus redes sociales oficiales, durante el operativo fueron retenidos vehículos pertenecientes a funcionarios de la institución que circulaban incumpliendo la normativa vigente.

De acuerdo con la entidad, algunos automotores no portaban placas, mientras que otros tenían elementos que impedían su correcta visualización.

La ATM no precisó cuántos vehículos fueron retenidos ni cuántos funcionarios resultaron sancionados, un dato que generó interrogantes entre ciudadanos que presenciaron el procedimiento. Pese a ello, la ATM enfatizó que la acción responde a una política institucional orientada a reforzar la seguridad vial y el orden en la circulación.

“Estas acciones reafirman que el cumplimiento de la ley es obligatorio para todos”, señaló la institución en su publicación, acompañada de fotografías del operativo.

El control se desarrolló en uno de los puntos de mayor afluencia vehicular del sur de la ciudad, una zona estratégica donde convergen buses de la Metrovía, transporte particular y peatones.

En tanto, el sábado 17 de enero, elementos de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y de Segura EP ejecutaron un operativo de control vehicular, específicamente en varias Estaciones de Acción Segura (EAS), administradas por agentes de control municipal.

El objetivo del operativo fue verificar que los vehículos no estén mal estacionados, cuenten con documentación habilitante vigente y se mantengan en adecuadas condiciones técnicas de circulación, como parte de las acciones de ordenamiento y control vial en la ciudad.

Aunque en la cuenta oficial de Segura EP en X no se detallaron cifras ni número de citaciones, la entidad señaló que estos operativos “fortalecen el orden y la seguridad vial”, reiterando que conducir con responsabilidad y respetar la normativa es clave para una movilidad segura y organizada.

