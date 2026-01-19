Segura EP admite mala actuación y aparta a agentes por caso en la avenida Olmedo

El documento interno dispone la separación inmediata de cinco agentes, el inicio de un proceso administrativo sancionatorio

Un memorando interno del 18 de enero de 2026 de Segura EP, al que tuvo acceso EXPRESO, detalla formalmente los hechos protagonizados por cinco agentes de control municipal en la avenida Olmedo, desde Boyacá hasta Eloy Alfaro, donde en un video difundido en redes sociales se observa cómo retiran mercadería a una vendedora informal.

Los hechos, calificados por la entidad como “reprochables”, ocurrieron el 14 de enero. En el documento se dispuso de manera inmediata la separación de los servidores involucrados, debido a la inadecuada ejecución del procedimiento.

“Para el efecto, el jefe de Asuntos Internos deberá iniciar el correspondiente proceso administrativo sancionatorio, con estricto apego al debido proceso y con todo el rigor de la ley”, señala el oficio. Como elementos probatorios, se considerarán las imágenes difundidas en redes sociales, las cuales —según el documento— evidencian la mala actuación de los agentes.

Asimismo, Segura EP recordó a los uniformados que es obligatorio priorizar el respeto a la integridad de los ciudadanos, al marco legal vigente y a los derechos humanos durante los operativos de control.

El memorando también dispone la localización inmediata de la ciudadana afectada, con el fin de proceder a la devolución de la mercadería retirada. “Para tal efecto, se deberá remitir a este despacho el informe correspondiente que evidencie el cumplimiento de esta disposición”, agrega el texto.

Una fuente de la entidad confirmó que los cinco agentes fueron separados de sus funciones para iniciarles el proceso administrativo sancionatorio correspondiente.

Aquiles Álvarez reaccionó a video viral

El alcalde de Guayaquil reaccionó en X. Escribió que los agentes “se portan como delincuentes” y aseguró que el procedimiento constituye un acto de robo.

“Bótalos y que le devuelvan todo a la señora”, escribió el alcalde, etiquetando directamente a Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, la empresa pública encargada de la seguridad y control en la ciudad.

