Reacciones tras decomiso de ropa a comerciante informal: Aquiles exige devolver todo

Un video viral en redes sociales desató la reacción del alcalde Aquiles Álvarez, quien calificó el hecho como robo

Un video difundido en redes sociales generó indignación ciudadana en Guayaquil al mostrar a uniformados retirando prendas de vestir a una mujer que vendía en la vía pública, en el centro de la ciudad.

El hecho ocurrió en las calles Olmedo y Chile, confirmó posteriormente la empresa municipal Segura EP.

En el audiovisual se observa a al menos cinco agentes metropolitanos quitándole la mercadería a la mujer. El material se viralizó rápidamente y provocó la reacción directa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

A través de su cuenta en X, el alcalde escribió que los agentes “se portan como delincuentes” y aseguró que, para él, lo ocurrido “es robo”. En el mismo mensaje, ordenó que los funcionarios sean separados y que se devuelva toda la mercadería a la ciudadana afectada, etiquetando a Alex Anchundia, gerente general de Segura EP.

La respuesta de Segura EP y Alex Anchundia

La reacción institucional no se hizo esperar. También en X, Alex Anchundia respondió al alcalde indicando que “de inmediato se toma acción ante este hecho reprochable”. El funcionario agregó que “no es aceptable este tipo de procedimientos que atentan contra los ciudadanos”, aunque recalcó que el control del orden debe realizarse con respeto y en cumplimiento de las ordenanzas municipales.

COMUNICADO OFICIAL | pic.twitter.com/AdnlTodyOG — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) January 19, 2026

Posteriormente, Segura EP emitió un comunicado oficial en el que informó que, tras analizar el material audiovisual, se dispuso la separación inmediata de los agentes metropolitanos involucrados y el inicio del proceso sancionatorio correspondiente, garantizando el debido proceso.

Devolución de la mercadería y compromiso institucional

En el mismo pronunciamiento, la entidad municipal señaló que se activó la localización de la ciudadana afectada, con el objetivo de proceder a la devolución de la mercadería retirada durante el operativo.

Se portan como delincuentes. Eso para mí es robo.

Abusivos.

Botalos y que le devuelvan todo a la señora @Ing_Anchundia @segura_ep https://t.co/4Q21WWccvq — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 18, 2026

“SEGURA EP reafirma su compromiso con una actuación técnica, transparente y respetuosa de los derechos humanos”, indicó la institución, al tiempo que rechazó categóricamente cualquier conducta que se aparte de los principios de legalidad, proporcionalidad y trato digno que deben regir el accionar de sus agentes.

El caso reabre el debate sobre los operativos municipales contra comerciantes informales en Guayaquil y los límites en el uso de la autoridad por parte de los agentes de control.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.