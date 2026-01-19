Asamblea decidirá el procesamiento penal del asambleísta de la RC, Juan González

La solicitud fue presentada por el juez de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova

El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará para decidir sobre el procesamiento penal del asambleísta Juan Andrés González, del bloque de la Revolución Ciudadana, en dos causas presentadas por las legisladoras Mishel Mancheno y Janina Rizzo, del movimiento oficialista ADN.

De acuerdo con el expediente, el asambleísta González fue denunciado por presunta calumnia. La causa se origina en declaraciones realizadas por el legislador del correísmo a inicios de diciembre de 2025, cuando calificó de “terroristas” a los integrantes del Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Juez de la Corte Nacional pide autorización para procesar a Juan González

Al tratarse de un asambleísta que goza de fuero ante la Corte Nacional de Justicia, el juez de la Sala Penal a cargo de las causas, Felipe Córdova, remitió el 9 de enero de 2026 un oficio a la Asamblea Nacional en el que solicitó la autorización para el procesamiento penal del legislador González.

En dicha comunicación, el magistrado recuerda que su pedido se sustenta en lo dispuesto en los artículos 647 y siguientes del Código Integral Penal (COIP), de conformidad con lo establecido en los artículos 128 de la Constitución de la República y 111 de la Ley de la Función Legislativa.

El Pleno de la Asamblea se reunirá por causa penal contra Juan González

Tras conocer la solicitud del juez Córdova, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, convocó al Pleno de la Asamblea Nacional para el martes 20 de enero de 2026, a las 12:30, con el fin de resolver la situación jurídica del legislador correísta Juan Andrés González.

De acuerdo con la convocatoria, el caso de González constará como uno de los últimos puntos del orden del día de la sesión 63. Previamente, el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública, así como la designación de las comisiones que analizarán los informes de labores correspondientes al año 2025.

