Renuncian dos miembros del Directorio de la Terminal Terrestre de Guayaquil

El Concejo conoció las dimisiones de Juan Flores Morales y Alfredo Parra Guillén durante una sesión extraordinaria

Durante la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal de Guayaquil, realizada este lunes 19 de enero de 2026, se conocieron y resolvieron dos renuncias al Directorio de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, uno de los puntos incluidos en el orden del día.

La reunión fue liderada por la vicealcaldesa Tatiana Coronel y el tema fue tratado como cuarto punto de la agenda, en el que se analizó la salida de dos ciudadanos que habían sido designados en junio de 2025.

Renuncia del miembro principal del Directorio

El Concejo conoció la renuncia de Juan Flores Morales, quien había sido designado como miembro principal del Directorio de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil en la sesión extraordinaria del 4 de junio de 2025.

En un documento adjunto, fechado el 14 de enero de 2026, Juan Fernando Flores dirigió una carta al alcalde de Guayaquil en la que formalizó su decisión.

“Tengo a bien comunicarle mi renuncia formal a la delegación para integrar el Directorio de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo primero y vigésimo segundo del Estatuto institucional”, señala el texto.

Dimisión del miembro alterno

En el mismo punto del orden del día, el Concejo trató la renuncia de Alfredo Parra Guillén, quien ocupaba el cargo de miembro alterno del Directorio, también designado en la sesión extraordinaria del 4 de junio de 2025.

Parra Guillén presentó su dimisión mediante un oficio, igualmente fechado el 14 de enero de 2026, dirigido al alcalde y a los concejales.

“Muy a mi pesar extiendo a ustedes mi renuncia de tal designación, agradeciendo la oportunidad de haber formado parte de este Directorio y haber contribuido a la visión y crecimiento de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil y de la M.I. Municipalidad de Guayaquil”, indicó en su comunicación.

Tras conocer ambas renuncias, el Concejo Cantonal procedió con el proceso de designación de los nuevos ciudadanos que ocuparán los cargos de miembro principal y alterno del Directorio de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, conforme a la normativa vigente.

Fachada de la Terminal Terrestre de Guayaquil. CORTESÍA

