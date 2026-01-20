Multas de ATM en Guayaquil: el 'truco' legal para evitar sanciones por placas

Adulterar las placas, por ejemplo con cinta adhesiva o stickers, es una maniobra ilegal que se ha vuelto común en Guayaquil

Las placas de identificación vehicular permiten detectar a los conductores que cometen infracciones como la invasión del carril exclusivo de Metrovía en Guayaquil.

Vehículos circulando con placas ilegibles, alteradas o dañadas se ha vuelto una problemática constante en Guayaquil durante los últimos años.

Hay conductores que las tapan a propósito, con stickers o hasta toallas sanitarias. Hay quienes las adulteran con cinta aislante negra, el mismo color que los números de las placas.

Su objetivo es evitar que se identifique al vehículo y así esquivar las sanciones. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) sanciona esta infracción con la multa del 50 % del Salario Básico Unificado (SBU), que equivale a 241 dólares en 2026, y la retención del automotor por siete días.

En el resto del país, la sanción dispuesta en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es de $ 144,60 y la reducción de 6 puntos en la licencia de conducir.

Si los conductores quieren evitar estos castigos la única posibilidad es mantenerlas en buen estado y renovarlas de ser el caso. Esto se hace únicamente con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la ATM.

Adquirir placas por redes sociales es ilegal

La ANT aclaró que comprar placas que se ofertan en redes sociales no es una práctica legal. Solo la entidad emite los elementos de identificación.

En el caso de Guayaquil, el trámite se inicia en la página web de la ATM, donde se agenda el turno de atención.

El distintivo cuesta $23 para autos y $13 para motos, más la comisión que cobran los bancos habilitados para cancelar el trámite.

Si las placas están deterioradas, se debe llevarlas para que le den las nuevas. En caso de robo, deberá denunciar en la web del Consejo de la Judicatura.

