Hallan peces muertos en laguna artificial del Malecón 2000

Ciudadanos alertaron del hecho la mañana de este martes 20 de enero; en el espacio se evidencia suciedad

Varios peces fueron hallados muertos en la laguna de los Jardines del Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

En videos difundidos en redes sociales, ciudadanos alertaron sobre la aparición de peces muertos en la laguna artificial del Malecón 2000 de Guayaquil, la mañana de este martes 20 de enero.

Las imágenes muestran al menos una decena de peces inertes flotando en la laguna, donde además se evidencia acumulación de suciedad y un notable deterioro en la calidad del agua.

Un equipo de EXPRESO realizó un recorrido por los Jardines del Malecón 2000, donde se encuentra la laguna, y constató la presencia de suciedad, así como botellas de plástico y otros desechos en su interior.

A las 09:00, el área se encontraba habilitada al público. Al menos cuatro personas recorrían este tramo turístico de Guayaquil, observando y fotografiando a los patos y a otras especies que habitan en el lugar.

Peces murieron por calor extremo en el Malecón 2000 en el año 2024

No es la primera vez que ocurre este hecho en el Malecón 2000. En el 2024, varios peces murieron por calor extremo. En esa ocasión, el Municipio de Guayaquil dispuso aumentar la frecuencia del ingreso del agua fresca al estanque, incrementar los turnos de limpieza de los desechos que dejan los visitantes en la laguna y sus alrededores.

Asimismo, en esa época, el Cabildo decidió incluir vegetación lacustre, que es aquella que crece sobre el agua; y buscar mecanismos para controlar la población de peces.

Hasta las 11:00 de este martes 20 de enero del 2026, por la muerte de peces en el estanque del Malecón 2000, el Municipio de Guayaquil no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha informado sobre posibles causas o acciones a tomar.

