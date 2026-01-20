Vía a la costa: Buses interprovinciales siguen usando pasos peatonales como paradas

Los conductores continúan recogiendo pasajeros en estos puntos, pese a que esta práctica fue suspendida por la ATM.

Los buses interprovinciales e intercantonales ya no pueden recoger ni dejar pasajeros en los pasos peatonales de la vía a la costa.

Buses interprovinciales e intercantonales continúan realizando paradas en pasos peatonales de la vía a la costa, en el oeste de Guayaquil, pese a que esta práctica fue suspendida por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) tras la inauguración de la terminal terrestre, el miércoles 7 de enero.

Conductores y transeúntes advierten que esta conducta persiste en distintos tramos de la arteria, donde las unidades se detienen para recoger y dejar pasajeros en zonas no autorizadas, como el paso peatonal frente a la urbanización Puerto Azul.

La cuenta Vía a la costa progresa, en X, publicó fotos de las unidades dejando y recogiendo pasajeros en ese punto. "Alcalde @aquilesalvarez los Buses que van a la Costa se siguen estacionando para recoger pasajeros en el paso peatonal de Puerto Azul. Al existir la nueva Terminal Terrestre Costa ya no se debe permitir estos pequeños mini terminales irregulares que provocan caos", señaló.

Luego publicó un video filmado el viernes 16 de enero a las 19:00, en el que se observa a una unidad de transporte intracantonal recogiendo pasajeros, estacionada en el carril derecho de la vía en sentido hacia la parroquia Chongón.

Alcalde @aquilesalvarez los Buses que van a la Costa se siguen estacionando para recoger pasajeros en el paso peatonal de Puerto Azúl. Al existir la nueva Terminal Terrestre Costa ya no se debe permitir estos pequeños mini terminales irregulares que provocan caos. @ATM_Transito pic.twitter.com/SOJYqJMHKk — ViaLaCostaProgresa (@ViaLaCostaLucha) January 17, 2026

ATM prohibió recoger pasajeros en pasos peatonales de la vía a la costa

La ATM dispuso que, a partir del jueves 8 de enero, los buses interprovinciales, intercantonales e intracantonales no pueden recoger o dejar pasajeros en los pasos peatonales de Ceibos Norte y Puerto Azul. Únicamente podrán hacerlo taxis y buses urbanos.

Aquella medida surgió una vez que quedó habilitada la terminal terrestre de la vía a la costa, situada en el kilómetro 33 de la vía Perimetral.

Sin embargo, este accionar se mantiene por parte de ciertos conductores. "Los buses siguen parando frente a Puerto Azul, y lo peor es que no hay agentes que controlen y que no les permitan detenerse, y también guiar a las personas a que solo en la terminal pueden parar", comentó Linda Villacrés, residente de Bosques de la Costa.

Ante este escenario, ciudadanos piden mayor control por parte de las autoridades de tránsito para evitar accidentes y garantizar el respeto a la normativa vial. También solicitan sanciones para los conductores que incumplen la disposición, con el fin de recuperar la seguridad en los pasos peatonales de la vía a la costa.

En X, la ATM respondió a las denuncias ciudadanas: "La novedad ha sido registrada y será canalizada al departamento correspondiente para su revisión y atención respectiva".

