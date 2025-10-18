Ciudadanos exigen freno al desorden en la avenida Juan Tanca Marengo

En la intersección con la Agustín Freire se han reportado accidentes

Obra. A lo largo de la avenida se levanta una nueva solución vial.

La falta de señalización y de semáforos operativos preocupa a los conductores que a diario transitan por la avenida Juan Tanca Marengo y su intersección con la avenida Agustín Freire, donde desde hace varias semanas se realiza la construcción de un nuevo puente.

RELACIONADAS Dos personas murieron en un accidente de tránsito en la avenida Juan Tanca Marengo

Tal como lo contó EXPRESO en un artículo publicado anteriormente, en esta zona ya se han reportado accidentes de tránsito. De hecho, el pasado jueves 16 de octubre dos personas fallecieron debido a un choque entre un taxi y un vehículo particular. El hecho se registró a pocos metros de una institución universitaria.

El pedido ciudadano ante los incidentes

Ante la escasa señalética y los semáforos en mal estado, la ciudadanía pide mayor presencia por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), ya que, según denuncian, normalmente están en las mañanas, pero posteriormente desaparecen.

Av. Juan Tanca Marengo: así quedan los desvíos de buses por trabajos en paso elevado Leer más

“En las mañanas algunas veces hay agentes, pero ellos no detienen la marcha de los que vienen en la (avenida Juan) Tanca Marengo, y es peligroso cruzar desde la Agustín Freire, porque los carros en vez de parar, aceleran”, comentó la ciudadana Karla Carrión, que constantemente transita el sector.

Para Emilio Álava, otro conductor, hay motociclistas que siguen circulando en contravía, sin que exista ningún control.

Otra problemática presentada en el sitio es la complicación para poder cruzar de forma peatonal, ya que debido a la construcción de la nueva estructura, se hace imposible. Por ello, algunos deben hacerlo corriendo, poniendo en riesgo sus vidas.

La avenida Juan Tanca Marengo actualmente se encuentra en obra. EXPRESO

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ