Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Juan Tanca Marengo
Obra. A lo largo de la avenida se levanta una nueva solución vial.CORTESÍA

Ciudadanos exigen freno al desorden en la avenida Juan Tanca Marengo

En la intersección con la Agustín Freire se han reportado accidentes

La falta de señalización y de semáforos operativos preocupa a los conductores que a diario transitan por la avenida Juan Tanca Marengo y su intersección con la avenida Agustín Freire, donde desde hace varias semanas se realiza la construcción de un nuevo puente.

RELACIONADAS

Tal como lo contó EXPRESO en un artículo publicado anteriormente, en esta zona ya se han reportado accidentes de tránsito. De hecho, el pasado jueves 16 de octubre dos personas fallecieron debido a un choque entre un taxi y un vehículo particular. El hecho se registró a pocos metros de una institución universitaria.

El pedido ciudadano ante los incidentes

Ante la escasa señalética y los semáforos en mal estado, la ciudadanía pide mayor presencia por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), ya que, según denuncian, normalmente están en las mañanas, pero posteriormente desaparecen.

Juan tanca marengo

Av. Juan Tanca Marengo: así quedan los desvíos de buses por trabajos en paso elevado

Leer más

“En las mañanas algunas veces hay agentes, pero ellos no detienen la marcha de los que vienen en la (avenida Juan) Tanca Marengo, y es peligroso cruzar desde la Agustín Freire, porque los carros en vez de parar, aceleran”, comentó la ciudadana Karla Carrión, que constantemente transita el sector.

Para Emilio Álava, otro conductor, hay motociclistas que siguen circulando en contravía, sin que exista ningún control.

Otra problemática presentada en el sitio es la complicación para poder cruzar de forma peatonal, ya que debido a la construcción de la nueva estructura, se hace imposible. Por ello, algunos deben hacerlo corriendo, poniendo en riesgo sus vidas

Juan tanca marengo
La avenida Juan Tanca Marengo actualmente se encuentra en obra.EXPRESO

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Al menos 17 muertos en un accidente de autobús en Brasil

  2. Una crisis de combustible marca la segunda vuelta presidencial en Bolivia

  3. EE. UU. devuelve a Ecuador a uno de los sobrevivientes del narcosubmarino atacado

  4. Policía impide una ceremonia religiosa en El Arbolito, en Quito

  5. Ecuador apunta a ser líder global en medir huella hídrica del banano

LO MÁS VISTO

  1. Caso abogada de Sauces 9: revelan las últimas búsquedas en Google de su hija detenida

  2. Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo

  3. Miss Grand International 2025 EN VIVO: Mira aquí la gala final

  4. Edgar Lama confirma la destitución de Mercy Maldonado y habla de presunta corrupción

  5. ¿Quién es Pacha Terán y por qué ha tomado relevancia en el paro nacional?

Te recomendamos