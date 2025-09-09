Av. Juan Tanca Marengo: así quedan los desvíos de buses por trabajos en paso elevado

La ATM informó que tres líneas de buses modificarán temporalmente su recorrido en la avenida Juan Tanca Marengo

En la avenida Juan Tanca Marengo, una de las más transitadas del norte de Guayaquil, habrá modificaciones temporales en el recorrido de buses debido a la construcción de pasos elevados.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que las líneas 123, 55 y 13 deberán cambiar su trayecto. Al llegar por la avenida Rodrigo Chávez, los buses deberán girar hacia la Av. Juan Tanca Marengo y tomar el intercambiador de tránsito de la Av. Francisco de Orellana, donde retomarán su ruta habitual hacia el oeste.

En la zona ya se instalaron 600 metros lineales de cerramiento perimetral y paneles metálicos que delimitan el área de intervención. La obra avanzará de forma progresiva y, a partir de este martes 9 de septiembre, se cerrará por completo el cuadrante.

La ATM implementó un dispositivo especial con 30 agentes de tránsito, 8 patrullas, motocicletas y una grúa para mitigar conflictos viales y precautelar la seguridad de peatones en un sector de alta actividad comercial.

Estamos por construir una solución vial en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Rodrigo Chávez para priorizar al peatón con cruces seguros, rampas universales, semáforos exclusivos e iluminación LED. Por esta zona cruzan 250 peatones cada hora y circulan más de 90.000 vehículos al… pic.twitter.com/wehuMbu4yV — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 7, 2025

¿Cuántos vehículos circulan a diario por la Juan Tanca Marengo en Guayaquil?

Por la avenida circulan diariamente cerca de 90.000 vehículos, lo que representa más de 115.000 personas, considerando un promedio de 1,3 ocupantes por unidad.

La construcción de los pasos elevados forma parte del programa CAF XVI, con una inversión de $ 13,4 millones.

