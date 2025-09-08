Cierres viales en Guayaquil por el Ecuador vs. Argentina: Rutas y alternativas
La ciudad se alista para el duelo eliminatorio con cierres en la avenida Barcelona, desvíos de rutas y vigilancia de la ATM
Este martes 9 de septiembre de 2025, la selección de Ecuador recibirá a Argentina en el estadio Monumental, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas. Ante la masiva asistencia que se espera, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) ha dispuesto un operativo especial para garantizar orden y seguridad en el sector.
Restricciones viales
Desde la medianoche del martes, la avenida Barcelona permanecerá cerrada entre el redondel de la Policía Judicial y el puente de la 17. El cierre busca evitar congestión en los alrededores del escenario deportivo.
Excepciones de circulación
Podrán ingresar únicamente:
- Vehículos oficiales - Residentes de San Eduardo y Bellavista - Propietarios de suites dentro del estadio.
El acceso vehicular desde Portete es para los residentes del barrio San Eduardo y el acceso desde la Av. Velasco Ibarra es para los residentes de la base naval San Eduardo y el ingreso al estadio.
La acera norte de la avenida Barcelona quedará reservada para automóviles autorizados, y la acera sur será de uso peatonal. Estará prohibido estacionar en ambos lados.
Transporte público con desvíos
Ocho rutas de buses modificarán sus recorridos:
- La ruta 107 circulará por la avenida Velasco Ibarra, el puente de la 17 y la avenida Milagro.
- Las rutas 8, 9, 49, 140, 37, 120 y 122 se desviarán por calles como Cuenca, Assad Bucaram, Portete y Rodríguez Bonín.
Control de tránsito reforzado
La ATM desplegará 70 agentes y 28 motos para supervisar la movilidad de vehículos y peatones. El tráfico en la avenida Barcelona se habilitará nuevamente una vez concluido el encuentro y tras el despeje total de la vía.
🚧 Este martes 9 de septiembre habrá cierres y desvíos en la Av. Barcelona por el partido entre Ecuador y Argentina.— ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) September 6, 2025
👮♂️ Más de 70 agentes y 28 vehículos forman parte del contingente para resguardar la movilidad y la seguridad vial.
🔹 Se habilita un carril peatonal desde en la… pic.twitter.com/JAolZgbbPU
