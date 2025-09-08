Cierres viales en Guayaquil por el Ecuador vs. Argentina: Rutas y alternativas

La ciudad se alista para el duelo eliminatorio con cierres en la avenida Barcelona, desvíos de rutas y vigilancia de la ATM

Agentes de la ATM trabajan en la Avenida Barcelona para desviar a motorizados.

Este martes 9 de septiembre de 2025, la selección de Ecuador recibirá a Argentina en el estadio Monumental, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas. Ante la masiva asistencia que se espera, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) ha dispuesto un operativo especial para garantizar orden y seguridad en el sector.

Restricciones viales

Desde la medianoche del martes, la avenida Barcelona permanecerá cerrada entre el redondel de la Policía Judicial y el puente de la 17. El cierre busca evitar congestión en los alrededores del escenario deportivo.

Excepciones de circulación

Hinchas de Ecuador caminan sobre la Avenida Barcelona, donde está ubicado en estadio Monumental, lugar en el que Ecuador y Argentina cerrarán las eliminatorias. FREDDY RODRÍGUEZ

Podrán ingresar únicamente:

Vehículos oficiales - Residentes de San Eduardo y Bellavista - Propietarios de suites dentro del estadio.

El acceso vehicular desde Portete es para los residentes del barrio San Eduardo y el acceso desde la Av. Velasco Ibarra es para los residentes de la base naval San Eduardo y el ingreso al estadio.

La acera norte de la avenida Barcelona quedará reservada para automóviles autorizados, y la acera sur será de uso peatonal. Estará prohibido estacionar en ambos lados.

Transporte público con desvíos

Ocho rutas de buses modificarán sus recorridos:

La ruta 107 circulará por la avenida Velasco Ibarra, el puente de la 17 y la avenida Milagro.

Las rutas 8, 9, 49, 140, 37, 120 y 122 se desviarán por calles como Cuenca, Assad Bucaram, Portete y Rodríguez Bonín.

Control de tránsito reforzado

La ATM desplegará 70 agentes y 28 motos para supervisar la movilidad de vehículos y peatones. El tráfico en la avenida Barcelona se habilitará nuevamente una vez concluido el encuentro y tras el despeje total de la vía.

