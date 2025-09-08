Así jugará Ecuador ante Argentina: la alineación de la Tri en el Monumental

Ecuador vs Argentina: esta es la alineación de Beccacece para la fecha 18

Ecuador y su oración antes de su entrenamiento en el estadio Monumental.

La Tricolor ya tiene todo listo para su despedida en estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El martes 9 de septiembre, el estadio Monumental será el escenario de un choque de alto voltaje: Ecuador frente a Argentina, el campeón del mundo. Y como siempre, Sebastián Beccacece juega su propio partido desde la previa: mueve piezas, guarda cartas y deja la sensación de que hasta el último minuto puede sorprender.

RELACIONADAS Jaime Iván Kaviedes y su hijo compartieron en una cancha

El arco no se toca: Hernán Galíndez es fijo bajo los tres palos. En defensa, la línea que tanto blindó a la Selección mantiene su esencia, aunque con un asterisco: Joel Ordóñez podría meterse en lugar de Ángelo Preciado. Junto a él, los ya consolidados Willian Pacho, Piero Hincapié y el capitán Pervis Estupiñán. Una muralla que ha sostenido a Ecuador en los tramos más complicados del camino.

Ecuador y su previa en el Monumental

Una cara conocida en el medio campo de Ecuador

Jefferson Montero sugiere a Mourinho a la Tri y cuestiona la gestión de Beccacece Leer más

En el medio, regresa un nombre que le da aire y músculo al equipo: Alan Franco. El volante de Juján vuelve a tomar protagonismo y se perfila como socio de Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y John Yeboah. Eso sí, Nilson Angulo levanta la mano y podría meterse como sorpresa, porque con Beccacece nunca se sabe.

En la delantera, los elegidos parecen estar claros: Enner Valencia, el eterno capitán que quiere sacarse la espina de los últimos partidos sin gol, y Kevin Rodríguez, el delantero que a punta de esfuerzo se ganó un lugar en la consideración del DT.

Los goleadores de Ecuador y Argentina

El respeto por Argentina en la última fecha

Ecuador vs Argentina: Hincha busca a Hernán Galíndez para pedirle su autógrafo Leer más

El propio Beccacece bajó el tono, pero con un mensaje claro: “Enfrentaremos a Argentina con el mismo respeto que a todos los rivales, se trata del campeón del mundo, pero queremos romper una racha y poderle ganar. Ese es un gran desafío para nuestro equipo”.

El entrenador resaltó que su proceso ya tiene bases sólidas: “En once partidos recibimos solo dos goles. Pudimos darle continuidad a esa solidez y todavía hay mucho más por trabajar”. Y pidió el último empuje a la afición: “La intención es hacer que Ecuador tenga su mejor Mundial. Unidos podemos lograrlo”.

Así, Ecuador se despide de las Eliminatorias en casa y con la certeza de que cada movimiento de Beccacece puede cambiar la historia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!