Dos personas murieron en un accidente de tránsito en la avenida Juan Tanca Marengo

La avenida Juan Tanca Marengo fue escenario de un trágico accidente de tránsito la noche del viernes 17 de octubre. Dos personas que se movilizaban en un taxi amarillo perdieron la vida tras un choque con un vehículo gris en esa vía del norte de Guayaquil.

El hecho se registró pasadas las 21:30, a pocos metros de la intersección de la Juan Tanca Marengo con la avenida Agustín Freire, en dirección hacia el centro de la ciudad.

Según versiones de testigos, el taxi salió desde una institución académica ubicada en esa zona y al integrarse a la avenida Juan Tanca Marengo fueron impactados por un vehículo de color gris. Producto del fuerte choque, el conductor del taxi y una ocupante de ese auto -una estudiante universitaria- fallecieron.

Otra persona que se movilizaba en el taxi resultó herida. Al sitio llegó personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para constatar el hecho, realizar las tareas de rescate y levantamiento de los cuerpos, además de otras pericias.

Avenida Juan Tanca Marengo: Conductores piden mayor control en la vía

El accidente ha generado reacciones entre quienes transitan a diario por la avenida Juan Tanca Marengo. Karla Carrión comenta que, desde el cierre del acceso hacia la avenida Agustín Freire y la falta de semáforos operativos por la construcción de un puente, algunos conductores realizan maniobras riesgosas para cambiar de carril.

"En las mañanas algunas veces hay agentes, pero ellos no detienen la marcha de los que vienen en la (avenida Juan) Tanca Marengo y es peligroso cruzar desde la Agustín Freire, porque los carros en vez de parar aceleran", comentó la ciudadana.

Para Emilio Álava, otro conductor, hay motociclistas que siguen transitando en contravía, sin que exista ningún control. Ambos ciudadanos piden mayor presencia de agentes, pero sobre todo, que realicen un trabajo efectivo para guiar a quienes transitan por esa zona.

