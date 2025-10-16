Ciclista murió en vía Perimetral por siniestro con un tráiler: esto ocurrió

La víctima tenía 56 años. En el incidente vial también fue afectado un auto. Personal de la ATM atendió la novedad

El siniestro de tránsito sucedió aproximadamente a las 09:00, a la altura del segundo puente de la vía Perimetral.

Un siniestro vial cobró la vida de un ciclista este jueves 16 de octubre. La víctima fue identificada como Patricio José Rivera Montaño, de 56 años.

El hecho se registró alrededor de las 09:00, en la vía Perimetral, sentido sur–norte, a la altura de una gasolinera ubicada aproximadamente a 400 metros del segundo puente.

De acuerdo con información proporcionada por un agente de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), de la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE), a un tráiler que circulaba por la zona se le desprendieron dos llantas posteriores, una de las cuales impactó al biciusuario, que se movilizaba por el costado derecho de la vía.

“El golpe fue tan fuerte que el hombre falleció de manera instantánea. La otra llanta rebotó y golpeó a otro vehículo que circulaba detrás del pesado automotor”, explicó el uniformado.

Tras el siniestro, el conductor del tráiler abandonó el lugar, dejando el vehículo en plena calzada. Agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y posteriormente personal de la OIAT llegaron al sitio para acordonar el área, realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar indicios que permitan establecer las circunstancias del incidente.

Conductor del tráiler huyó del sitio

De forma paralela, unidades especializadas iniciaron la búsqueda del chofer que se dio a la fuga.

El vehículo liviano, afectado por el impacto, fue trasladado al Centro de Retención Vehicular, y su conductor quedó en libertad luego de rendir su versión, al confirmarse que también resultó perjudicado en el siniestro.

Las autoridades investigan las causas del desprendimiento de las llantas y buscan determinar posibles responsabilidades mecánicas o humanas en el hecho.

Familiares del fallecido llegaron al lugar del siniestro entre escenas de dolor e impotencia. Lamentaron la muerte de Rivera, a quien describieron como un hombre trabajador y amante del ciclismo.

“Él siempre salía a pedalear temprano, era su manera de ejercitarse y despejar la mente”, relató uno de sus allegados, mientras observaba el punto donde perdió la vida.

