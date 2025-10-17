Coche bomba en Guayaquil 48 horas después: ¿Qué calles siguen cerradas?

Agentes policiales se mantienen custodiando la zona del atentado terrorista ocurrido la noche del martes 14 de octubre

Agentes policiales se mantienen custodiando la zona donde ocurrió el atentado terrorista en el norte de Guayaquil.

La mañana de este viernes 17 de octubre, la zona donde ocurrió el atentado terrorista en el norte de Guayaquil se mantiene cerrada. Agentes de diversas unidades especiales de la Policía Nacional continúan realizando pericias en esa zona.

Un coche bomba explotó en la avenida Joaquín Orrantia el martes 14, a pocos metros de un centro comercial, un hotel y una zona empresarial. Una persona falleció en este ataque terrorista, que el Gobierno central atribuye a grupos de delincuencia organizada ligados a la minería ilegal.

(Te puede interesar: El Concejo confronta al Gobierno y Guayaquil grita por seguridad)

Luego del atentado, que además dejó a unas 26 personas heridas, así como daños materiales en edificios cercanos, personal de Criminalística y del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) han practicado pericias para determinar el origen de los explosivos y su rastro, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales del hecho.

El miércoles 15, la mayoría de oficinas y locales comerciales de la zona permanecieron cerrados, tanto para empleados como para el público. El tránsito peatonal fue restringido y varias empresas optaron por el teletrabajo. Ya el jueves 16, el centro comercial Mall del Sol reabrió sus puertas, con el ingreso de clientes habilitado por accesos alternos.

Ecuador vive la nueva cara del terrorismo: el poder de las mafias y el vacío estatal Leer más

Coche bomba en Guayaquil: Estas calles permanecen cerradas este viernes 17 de octubre

Hasta las 10:00 de este viernes 17 de octubre, los alrededores de la zona del atentado se mantenían cerrados al tránsito vehicular.

El paso está restringido en la avenida Joaquín Orrantia, así como las intersecciones de esa vía con las avenidas de las Américas y Juan Tanca Marengo, así como el paso a desnivel ubicado en ese último tramo.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que esos tramos continuarán cerrados hasta que la Policía Nacional disponga su reapertura. A causa de estos bloqueos, en los últimos días se han registrado fuertes congestionamientos en vías cercanas, como la avenida Francisco de Orellana, especialmente en horas pico.

📢 Se mantienen los cierres viales en los alrededores del C.C. Mall del Sol, debido a un procedimiento de @PoliciaEcuador.



Sectores afectadas:



Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia



Av. de las Américas y Joaquín Orrantia



Paso a desnivel de Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín… https://t.co/RzJLXgHh9l pic.twitter.com/VhRbH3xazB — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) October 17, 2025

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!