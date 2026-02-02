Expreso
cangrejales en Sauces
Sauces es un sector del norte de Guayaquil que se destaca por sus cangrejales.FLOR LAYEDRA

Veda del cangrejo 2026: ¿Desde cuándo se prohíbe el consumo en Guayaquil?

Rige en Ecuador la prohibición de capturar, procesar y comercializar cangrejos. Conozca hasta cuándo será la veda

Febrero del 2026 es un mes donde no se puede consumir cangrejos en Ecuador porque rige la veda dispuesta por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP).

La veda comenzó este domingo 1 de febrero y se extenderá durante todo el mes, incluso hasta el próximo 2 de marzo.

Así lo estableció el MAGP tras una reunión con representantes del sector que se dedica a la recolección de estos crustáceos.

La próxima veda en Ecuador será durante todo septiembre del 2026. El objetivo es proteger la reproducción de cangrejos, "garantizar poblaciones saludables y asegurar la sostenibilidad del recurso a largo plazo para beneficio de las comunidades costeras", indicó la cartera de Estado.

"Las vedas reproductivas constituyen una medida esencial de manejo pesquero, ya que permiten que los animales completen los procesos clave de apareamiento (que incluyen la maduración de los órganos reproductores, el apareamiento y -en el caso de las hembras- la producción de la masa de huevos) sin la presión que les ejerce una extracción realizada por el ser humano", se añadió.

Sanciones por incumplir la veda del cangrejo en Ecuador

inspector de Arcsa en restaurante

Falsos inspectores de Arcsa en Guayaquil: ¿cómo identificar a funcionarios reales?

Leer más

"El cangrejo rojo y el cangrejo azul son animales que crecen lentamente y que están restringidos a las limitadas zonas de manglar. Hasta ahora, solo pueden ser aprovechados capturándolos de la vida silvestre", explicó el MAGP.

En Guayaquil es tradicional consumir cangrejos, en familia o con amistades, en los diversos cangrejales que hay en sectores del norte, como Sauces, o en varios puntos del centro y suroeste.

Sin embargo, irrespetar el importante proceso ambiental que se cumple durante la veda, tiene consecuencias para los restaurantes.

Si se incumple la veda, el local es clausurado temporalmente, y el cierre será definitivo si se incumple la medida.

Además, la multa va de 2 a 10 salarios básicos, que en 2026 representa entre 964 y 4.820 dólares.

