PLAN SALUD
lluvia e inundación en Guayaquil
Con las lluvias llegan también las inundaciones en diversos sectores de Guayaquil.CHRISTIAN VINUEZA

Fenómeno de La Niña en Ecuador pasa a "condiciones neutras": ¿Cómo serán las lluvias?

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) emitió su pronóstico desde febrero hasta abril

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) emitió su pronóstico climático desde febrero hasta abril del 2026, que incluye la transición del fenómeno de La Niña.

"Durante diciembre del 2025, el sistema océano-atmósfera presentó condiciones de La Niña débil, con señales de debilitamiento y transición hacia condiciones neutrales", explicó la entidad.

Es decir, las condiciones de La Niña se han debilitado hasta el punto en el que no se considera que el fenómeno ejerza un control claro sobre las temperaturas de la superficie del mar.

Enfriamiento a gran escalade la superficie del océano es lo que caracteriza al fenómeno de La Niña

"Es probable que el cambio climático influya en los efectos debidos a El Niño y La Niña en cuanto a intensidad y frecuencia de los eventos meteorológicos y climáticos extremos", menciona la Organización Metereológica Mundial (OMM) en una publicación.

"El pronóstico del ENOS (El Niño - Oscilación del Sur) para el trimestre febrero-abril del 2026 prevé casi 90 % de probabilidad de cambiar de La Niña a condiciones neutras", señaló el Ciifen.

Así se prevén las lluvias en Ecuador

El Ciifen también emitió su Pronóstico Estacional de Precipitación, para los países de Sudamérica, con lo que se prevé hasta marzo del 2026.

En el caso de Ecuador se esperan "mayores probabilidades de lluvias por debajo de lo normal" en las regiones Costa y Sierra.

Las temperaturas máximas estarán por encima de lo normal en la Sierra ecuatoriana, cerca de lo normal en el sur del país, y por debajo de lo normal en "gran parte de Ecuador", según prevé la entidad.

Finalmente, el informe del Ciifen detalló que hay "una mayor probabilidad de temperaturas mínimas por encima de lo normal" en la Sierra, "mayores probabilidades de temperaturas mínimas cerca de lo normal" al sur del país, y "temperaturas mínimas por debajo de lo normal" en zonas puntuales de la serranía ecuatoriana.

