Casas del Miduvi tomadas por delincuentes en Quevedo: esto es lo que se sabe

Viviendas de un plan habitacional en Quevedo y Patricia Pilar fueron intervenidas por militares

El Bloque de Seguridad desplegó una operación militar en Quevedo, provincia de Los Ríos.

El Bloque de Seguridad desplegó este martes 3 de febrero del 2026 una operación militar en Quevedo, provincia de Los Ríos, con intervenciones simultáneas en sectores urbanos y en un plan habitacional de la parroquia Patricia Pilar, en el cantón Buena Fe. La acción busca recuperar espacios tomados por estructuras delictivas y reforzar el control territorial en una de las zonas con mayores índices de criminalidad del país.

(Te puede interesar: Fuerzas Armadas aclaran imágenes de carpas anegadas en cárcel del Encuentro)

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, encabezó los allanamientos, enfocados principalmente en viviendas construidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y que habrían sido apropiadas ilegalmente por bandas como Los Choneros, según reportes locales. Estas viviendas eran utilizadas como centros de almacenaje de armas, drogas y refugio de integrantes de organizaciones criminales, de acuerdo con información recogida en terreno.

La operación incluyó la revisión y desalojo de inmuebles que habían sido entregados inicialmente como parte de programas habitacionales estatales, pero que fueron convertidos en enclaves para actividades ilícitas. Durante la intervención en Quevedo y Patricia Pilar, los militares identificaron indicios de uso criminal de las casas, entre ellos acopio de sustancias sujetas a fiscalización, armamento y evidencia logística vinculada a grupos organizados

La operación incluyó la revisión y desalojo de inmuebles. Cortesía

Control permanente en el anillo vial de Quevedo

Como parte de la estrategia de seguridad, el ministro de Defensa dispuso la presencia continua de las Fuerzas Armadas en el anillo vial de Quevedo, un corredor catalogado como crítico por su uso para movilización de armas, drogas y otros activos delictivos. La vigilancia será permanente: 24 horas del día, siete días a la semana, con el fin de impedir que las organizaciones criminales vuelvan a utilizar este eje para actividades ilícitas.

(Te invitamos a leer: CDH denunció ingreso de militares a casa de familiares de personas desaparecidas)

Militares toman las playas del Ecuador ante el aumento de amenazas en la Costa Leer más

En operativos previos en Quevedo, el Bloque de Seguridad ha desplegado unidades blindadas y personal adicional para reforzar este tipo de controles, como ocurrió en diciembre de 2025, cuando se movilizaron más de 1.500 militares para asegurar puntos estratégicos en Los Ríos

El operativo también se desplegó como un golpe contra las economías criminales que financian la violencia en la región. En el plan habitacional intervenido en Patricia Pilar, las autoridades buscaron desarticular espacios que operaban como bodegas, centros de distribución y refugio de miembros de grupos delictivos que disputan el control territorial en la provincia.

#Urgente



🚨¡CASAS DEL TERROR VOLVERÁN A MANOS DE CIUDADANOS!🚨



📌Las “casas del terror” volverán a manos de las familias ecuatorianas a quienes les pertenecen.



📹 Conoce cómo el ministro de Defensa, @MinLoffredoEc, supervisa en #Quevedo una operación militar que incluye la… pic.twitter.com/Z5Z3ZqRbB7 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) February 3, 2026

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ