Daniel Noboa reafirma confianza en altos mandos: no habrá cambios en la cúpula

La Presidencia de la República aclaró que no se han dispuesto cambios en la cúpula militar.

La Presidencia de la República aclaró este 26 de enero de 2026 que no se han dispuesto cambios en la cúpula militar, luego de que circularan versiones en redes sociales sobre una posible renovación en los mandos de las Fuerzas Armadas. Según el comunicado difundido por la institución, la estructura de comandancia permanece “conformada de la siguiente manera”:

Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas: General de Ejército Henry Santiago Delgado Salvador.

Comandante General de la Fuerza Terrestre: General de Ejército John Eduardo Miño Razo.

Comandante General de la Armada del Ecuador: Almirante Ricardo Manuel Unda Serrano.

Comandante General de la Fuerza Aérea: General del Aire Mauricio Xavier Salazar Machuca.

El pronunciamiento señala que estas autoridades mantienen su continuidad al frente de las tres ramas militares y del Comando Conjunto.

La Presidencia indicó que los oficiales mencionados cuentan con la trayectoria, formación y experiencia necesarias para ejercer sus funciones en un contexto en el que las Fuerzas Armadas desempeñan un papel clave en materia de seguridad nacional. Asimismo, pidió a la ciudadanía informarse únicamente por canales oficiales para evitar la propagación de contenidos inexactos o tergiversados.

Noboa ofrece respaldo a nueva cúpula militar y evita hablar de la Consulta Popular.

La aclaración se emitió en medio de un problema nacional marcado por una elevada sensibilidad frente a temas de seguridad y defensa, debido al incremento de operaciones militares y policiales en varias provincias del país.

La Presidencia enfatizó que no existe ninguna disposición reciente que modifique la estructura de mandos. La información aparece en un momento en el que diversas instituciones del Estado enfrentan un aumento en la circulación de contenidos no verificados en plataformas digitales, especialmente relacionados con temas de seguridad.

Más seguridad para titulares del Gobierno

Vía Decreto Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa amplió la seguridad a cargo de la Casa Militar de Carondelet para quien preside la Secretaría de la Administración Pública. En este caso, quien ocupa el cargo es Cynthia Gellibert. El documento fue emitido con fecha 16 de enero de 2026.

La actual decisión modifica el Decreto Ejecutivo 75, emitido en junio de 2021. Con este cambio, la Casa Militar proporcionará seguridad y protección al presidente de la República, a su cónyuge y familiares; al vicepresidente de la República, a su cónyuge y familiares; y al secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, a su cónyuge y familiares.

