Ecuador abre foro para enfrentar la expansión de drogas sintéticas: ¿de qué se trata?

El evento convoca a autoridades de seguridad, justicia, salud, aduanas y representantes de organismos multilaterales

Daniel Noboa inauguró este 26 de enero de 2026 la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas Ecuador 2026.

El presidente de la República, Daniel Noboa, inauguró este 26 de enero de 2026 la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas Ecuador 2026, un encuentro de dos días que reúne a delegaciones nacionales e internacionales para analizar el avance de estas sustancias y las amenazas asociadas al crimen organizado.

El evento, desarrollado en Quito, convoca a autoridades de seguridad, justicia, salud, aduanas, control químico, medio ambiente, académicos y representantes de organismos multilaterales. El objetivo central es anticipar y prevenir la expansión de drogas sintéticas, incluido el clorhidrato de fentanilo, mediante el intercambio técnico entre instituciones especializadas.

Durante su intervención, Noboa subrayó que la magnitud de la amenaza exige una respuesta articulada entre países y entre las propias instituciones del Estado. “No tenemos tiempo que perder. Nuestro objetivo es destruir los cimientos de esas redes criminales que operan sin escrúpulos y sin fronteras”, señaló.

Junto al presidente @DanielNoboaOk inauguramos la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas, reafirmando la decisión soberana del Ecuador de enfrentar con rigor técnico, voluntad política y cooperación internacional una de las mayores amenazas del crimen transnacional.… pic.twitter.com/2lJ4e2FP8T — John Reimberg (@JohnReimberg) January 26, 2026

El mandatario sostuvo que la expansión del mercado de drogas sintéticas plantea nuevos desafíos sanitarios y de seguridad, y remarcó que la cooperación regional debe ser prioritaria. “Nuestras naciones viven un momento histórico y el camino es uno solo: la cooperación internacional. Solo trabajando juntos podremos derrotar a este enemigo”, afirmó.

Noboa recordó que Ecuador ha ejecutado operativos contra la producción y mezcla de sustancias sintéticas en los últimos años. Cortesía

Enfoque técnico y adaptación de políticas públicas

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la conferencia fue diseñada para “entender la verdadera dimensión del peligro” y avanzar en mecanismos para desmantelar su distribución y consumo.

Según detalló, los paneles buscan alinear la política pública nacional con los estándares internacionales más recientes y fortalecer capacidades en diversas áreas: incautación, análisis forense, control químico, prevención, tratamiento y reducción de riesgos.

El encuentro también busca identificar brechas operativas y normativas frente al incremento global de drogas como el fentanilo, cuya circulación ilícita ha sido identificada como una amenaza emergente por varias agencias internacionales.

El presidente Noboa recordó que Ecuador ha ejecutado operativos contra la producción y mezcla de sustancias sintéticas en los últimos años. Entre 2023 y 2025, dijo, se desmantelaron laboratorios donde se combinaba fentanilo con heroína y cocaína, y se impidió que esas mezclas llegaran al mercado ilícito.

Asimismo, mencionó decomisos de medicamentos irregulares y sustancias químicas consideradas peligrosas. Estas intervenciones, según el Gobierno, forman parte de una estrategia más amplia orientada a recuperar espacios controlados por organizaciones criminales.

