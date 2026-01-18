Militares toman las playas del Ecuador ante el aumento de amenazas en la Costa

Las Fuerzas Armadas del Ecuador han intensificado su presencia en diversos sectores costeros del país.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador han intensificado su presencia en diversos sectores costeros del país con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir actividades ilícitas y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes. Según reportes recientes, estas acciones responden a un incremento de operaciones de control territorial frente al repunte de la violencia criminal que afecta a varias provincias del litoral ecuatoriano.

(Te puede interesar: Operativo en Samborondón incauta arsenal y deja tres aprehendidos)

El refuerzo operativo incluye patrullajes permanentes, controles de área y presencia disuasiva en playas y zonas turísticas. Este tipo de estrategias ya se ha aplicado en balnearios como Playas y Santa Elena, donde contingentes militares y policiales han sido desplegados para blindar los espacios más concurridos y generar un ambiente seguro para el flujo de turistas.

Acciones de seguridad en expansión

En los últimos meses, la Costa ha experimentado un aumento significativo en la presencia militar como parte de una ofensiva de seguridad nacional. Miles de efectivos han sido trasladados a provincias costeras como Guayas, Manabí y Los Ríos, consideradas puntos críticos debido a los altos índices de muertes violentas y la actividad de organizaciones criminales.

En zonas como Salinas y Playas se han implementado puestos fijos de vigilancia, patrullajes mixtos y revisiones vehiculares. Cortesía

Estas intervenciones no solo buscan contener la violencia, sino también proteger la actividad turística, un sector especialmente vulnerable en temporadas de feriado. En zonas como Salinas y Playas se han implementado puestos fijos de vigilancia, patrullajes mixtos y revisiones vehiculares permanentes, medidas que han sido recibidas con respaldo por comerciantes y visitantes, quienes exigen que este tipo de control se mantenga de forma constante.

(Sigue leyendo: Operativo Apolo 02 deja 24 capturados y golpea bandas en Guayaquil y Durán)

San Lorenzo bajo despliegue militar: dos aprehendidos y munición decomisada Leer más

La intensificación de operaciones forma parte de una estrategia que combina acciones disuasivas, control de armas, vigilancia, reconocimiento y apoyo interinstitucional para contener la expansión del crimen organizado en la costa ecuatoriana. Según autoridades militares, estas operaciones se mantienen activas mientras persista el estado de excepción vigente en varias provincias.

El Gobierno Nacional inició el jueves 15 de enero del 2026 una operación de gran escala dirigida a desarticular estructuras criminales que operan en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, consideradas en los últimos años como zonas de alta conflictividad derivada de la acción de organizaciones delictivas fuertemente armadas.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ