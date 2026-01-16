Operativo Apolo 02 deja 24 capturados y golpea bandas en Guayaquil y Durán

El operativo se sustentó en información entregada por la ciudadanía a través del código QR

La Policía Nacional puso en marcha el operativo Apolo 02, una intervención en los distritos Sur, Esteros, Portete, 09 de Octubre y Durán.

La tarde del 15 de enero, la Policía Nacional puso en marcha el operativo Apolo 02, una intervención en los distritos Sur, Esteros, Portete, 09 de Octubre y Durán, que dejó como resultado 19 personas aprehendidas, 5 detenidos con boletas vigentes y la recuperación de 52 motocicletas y dos vehículos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

El operativo se sustentó en información entregada por la ciudadanía a través del Plan de Proximidad Comunitaria, un mecanismo que utiliza códigos QR para canalizar denuncias de manera directa y anónima. De acuerdo con datos policiales, este insumo permitió direccionar acciones tácticas contra puntos y actores identificados como parte de redes delictivas activas en la zona.

La intervención incluyó 42 acciones policiales simultáneas, en las que participaron 600 uniformados y cinco equipos tácticos especializados. El objetivo, según fuentes policiales, fue generar una afectación directa a las organizaciones Lagartos, Tiguerones y Mafia 18, grupos señalados como responsables de delitos como tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas, extorsión, robo de vehículos y otros hechos asociados.

Los agentes realizaron registros en domicilios, personas y vehículos, articulando subsistemas investigativos, de inteligencia y tácticos en una intervención que abarcó zonas con alta incidencia delictiva.

Resultados de la operación

08 armas de fuego

60 cartuchos

05 alimentadoras

168 dosis de droga y 06 bloques de marihuana

01 artefacto explosivo

52 motocicletas y 02 vehículos recuperados o aprehendidos

600 dólares falsos y 25 dólares en efectivo

16 teléfonos móviles, electrodomésticos, balanza digital

04 prendas policiales y 22 radios de comunicación

Además, personal de la Dinased reportó la recuperación de nueve personas, quienes permanecían retenidas bajo distintas circunstancias vinculadas a extorsión y secuestro.

Entre los detenidos: antecedentes y órdenes de captura vigentes

De los 19 ciudadanos aprehendidos, uno registra antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Otros cinco fueron detenidos mediante órdenes vigentes por secuestro, extorsión, tráfico de drogas y robo de vehículos, delitos asociados a las estructuras criminales intervenidas.

Fuentes policiales señalan que la presencia de individuos con boletas activas refuerza la hipótesis de que las bandas mantienen núcleos operativos descentralizados, en los que participantes con distintos roles logísticos, de vigilancia o transporte facilitan operaciones delictivas en los sectores intervenidos.

El general de Distrito Walter Villarroel, comandante de la Zona 8, señaló que el apoyo ciudadano mejoró las estrategias: “Estamos integrando todo el trabajo policial; los tres subsistemas están actuando de manera articulada y trabajamos sin descanso para brindar seguridad al país. Gracias a la información proporcionada por la ciudadanía a través del código QR, hemos obtenido datos muy importantes que nos permiten golpear directamente las estructuras criminales”, afirmó.

El alto mando subrayó que este tipo de información facilita la planificación de intervenciones coordinadas, especialmente en sectores donde la presencia de organizaciones criminales ha mutado hacia lógicas territoriales más fragmentadas.

