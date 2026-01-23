CDH denunció ingreso de militares a casa de familiares de personas desaparecidas

La organización recordó las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de familiares de desaparecidos

La posibilidad de que los militares actúen en colaboración con la fuerza pública se activa con el estado de excepción.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-GYE) denunció la irrupción arbitraria de militares en la vivienda de familiares de víctimas de desaparición forzada. El hecho habría ocurrido la tarde del 22 de enero de 2026.

“Cerca de las 16:00, en Babahoyo, un grupo de militares ingresó de manera arbitraria al domicilio de familiares de Oscar Arturo Adrihan Bravo y Jonathan Gabriel Adrihan Bravo, víctimas de desaparición forzada y beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 30 de diciembre de 2025”, informó la organización.

Producto de este ingreso, según el CDH, fue aprehendido Luis A. B. “sin que se informara causa, orden judicial o justificación alguna, y lo sometieron prácticas de tortura”.

¿Amedrentamiento contra familiares?

El CDH señaló que la familia de los hermanos Adrihan Bravo ha sido objeto de reiterados amedrentamientos por parte de agentes militares. Para la organización, estos actos están relacionados con la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

“Exigimos a la Fiscalía General del Estado que inicie de inmediato una investigación seria, diligente e independiente por los delitos de tortura, intimidación y los demás que correspondan”, exigió el CDH.

En un comunicado, el organismo señaló: “Lamentamos que, pese a la presencia posterior de personal policial y aun estando los militares en el lugar, se haya permitido su retiro sin adoptar procedimiento alguno, a pesar de las reiteradas exigencias del abogado del CDH, quien se encontraba en videollamada y solicitó expresamente que se actuara frente a un delito flagrante de tortura e intimidación”.

Las medidas otorgadas por la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras durante uno de los estados de excepción decretados en Ecuador.

🚨#URGENTE | Cerca de las 16h00, militares ingresaron arbitrariamente al domicilio de familiares de Óscar Arturo y Jonathan Gabriel Adrihan Bravo (victimas de desaparición forzada y beneficiarios de medidas cautelares por parte de @CIDH 97/2025) con la finalidad de intimidar y… pic.twitter.com/jE11KIpVik — CDH.GYE (@CDHGYE) January 23, 2026

La solicitud fue presentada ante la CIDH y en ella se detalla que las 26 personas habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas en distintos operativos realizados durante 2024, “sin que hasta la fecha se cuente con información oficial sobre el paradero de ellas, pese a las decisiones judiciales y denuncias interpuestas”.

Respecto de las seis mujeres que obtuvieron las medidas cautelares, el organismo internacional explicó que han sido objeto de amenazas y actos de intimidación debido a su labor de búsqueda.

