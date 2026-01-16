Falso secuestro en Muisne: ¿qué motivó a la menor a fingir su desaparición?

Operativo en Muisne permitió la captura de dos personas por simular un secuestro. Entre los detenidos está una menor de edad

Policías armados custodian a los dos detenidos durante el operativo “Libertad 24” en Muisne, sur de la provincia de Esmeraldas.

La Policía Nacional ejecutó el operativo denominado “Libertad 24” en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, que culminó con la aprehensión de dos ciudadanos por el presunto delito de simulación de secuestro. Entre los detenidos figura una adolescente, lo que ha generado especial atención en la comunidad y en las autoridades judiciales.

El caso se originó el 12 de enero de 2026, cuando una madre denunció la desaparición de su hija. Según su testimonio, había recibido mensajes en los que se exigía el pago de 700 dólares a cambio de la supuesta liberación de la joven. La alerta activó de inmediato los protocolos de investigación, movilizando a unidades especializadas que iniciaron labores técnicas y operativas para esclarecer la situación.

Tras dos días de indagaciones, el 14 de enero se desplegó un operativo en Muisne. En el lugar, los agentes localizaron a la presunta víctima junto a otro ciudadano, sin que se evidenciaran signos de intimidación, amenaza o violencia. El hallazgo permitió confirmar que no se trataba de un secuestro real, sino de una simulación con fines económicos.

Investigación y consecuencias legales

Las investigaciones preliminares determinaron que ambas personas habrían planificado la falsa privación de libertad con el objetivo de obtener dinero de sus familiares. Ante esta evidencia, los uniformados procedieron a la aprehensión en flagrancia de los implicados, quienes fueron trasladados a órdenes de la autoridad competente para definir su situación jurídica conforme a la ley.

Los detenidos fueron identificados como P.L.M.J., menor de edad, y Luis V. En el operativo se incautaron varios indicios relacionados con el caso, entre ellos terminales móviles, prendas de vestir y comprobantes electrónicos, que servirán como elementos probatorios dentro del proceso judicial.

En Ecuador, la pena por simular un secuestro está establecida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 163: la persona que finja estar secuestrada puede recibir una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años.

El caso se mantiene en investigación y las autoridades esperan que la justicia determine las sanciones correspondientes para los involucrados.

