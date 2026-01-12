Cae en Esmeraldas alias Junior, supuesto integrante de Los Tiguerones

El sujeto estaría vinculado a actividades ilícitas como robos y sicariatos

La Policía Nacional detuvo a Jonathan Fabricio, conocido como alias Junior, señalado como integrante de Los Tiguerones.

La Policía Nacional detuvo a Jonathan Fabricio, conocido como alias Junior, señalado como integrante del grupo delictivo Los Tiguerones, durante un operativo ejecutado en Esmeraldas. Según el ministro del Interior John Reimberg, el sujeto estaría vinculado a actividades ilícitas como robos y sicariatos.

Durante la intervención, los agentes incautaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, nueve municiones del mismo calibre y cuatro municiones calibre 223 milímetros. Estos elementos, de acuerdo con la investigación preliminar, habrían sido utilizados para la comisión de delitos violentos en la zona.

La captura de alias Junior busca desarticular organizaciones criminales que operan en Esmeraldas, una provincia golpeada por la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado que suma varios atentados en los últimos días.

Las autoridades indicaron que el detenido fue puesto a órdenes de la justicia para continuar con el proceso legal correspondiente.

El sujeto fue capturado por la Policía Nacional en un operativo y quien tenía en su poder armas de fuego y municiones de distinto calibre para el cometimiento de robos y sicariatos en esta ciudad.… pic.twitter.com/RswEq2w25B — John Reimberg (@JohnReimberg) January 12, 2026

Los ataques se originarían por disputas de territorio

San Lorenzo volvió a ser escenario de violencia el 29 de diciembre, cuando al menos seis personas murieron en distintos ataques armados. La circulación de un video en redes sociales, que mostraba a hombres disparando en barrios del norte, encendió las alarmas entre los habitantes.

Sin embargo, fuentes policiales y militares confirmaron que las imágenes no son recientes: corresponden al 21 de diciembre, fecha en la que se inició una guerra interna por territorio que aún mantiene en vilo a la población.

De acuerdo con información reservada, la disputa se concentra en sectores como La Siate, Ciudadela K5, Nuevo San Lorenzo, Cementerio Viejo y La Carbonera. Estos espacios son defendidos por Willy Estacio Nazareno, alias Popeye, quien enfrenta a presuntos disidentes guerrilleros que buscan tomar el control de la zona.

