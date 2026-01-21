Familiares claman por entrega de cuerpo de jóvenes asesinados en Santa Elena

Los jóvenes desaparecidos en Pedro Carbo fueron hallados sin vida en Santa Elena. Familias están angustiadas

En el anfiteatro de Santa Elena los familiares de los desaparecidos de Pedro Carbo esperan la entrega de los cuerpos.

El dolor, la angustia y la incertidumbre marcan los días de las familias de los seis jóvenes oriundos del recinto Fátima, en el cantón Pedro Carbo, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida el pasado 13 de enero en la comuna La Bajada, parroquia Colonche, provincia de Santa Elena.

Entre lágrimas y súplicas, los parientes piden a las autoridades celeridad en los trámites para poder retirar los restos y brindarles una cristiana sepultura.

El coronel Jorge Hadatti Buchelli, jefe del Comando Provincial de Policía de Santa Elena, confirmó que los cuerpos encontrados corresponden a los seis jóvenes reportados como desaparecidos desde los primeros días de enero. Sin embargo, explicó que la entrega aún depende del cumplimiento de procesos legales y técnicos que involucran a la Fiscalía, Criminalística y los familiares de las víctimas.

Con carteles, familiares de los jóvenes desaparecidos protestaron para exigir avances en la investigación de las autoridades sobre su paradero. ÉDGAR ROMERO

El procedimiento impide que víctimas sean enterradas

“El procedimiento continúa. Se ha avanzado de manera importante en las identificaciones, pero existen protocolos que deben cumplirse. Seguimos trabajando para confirmar plenamente la identidad de todos los cuerpos”, señaló el oficial, quien agregó que las investigaciones avanzan con apoyo de información ciudadana y labores de inteligencia policial.

Hasta el mediodía de ayer, los cuerpos permanecían en el anfiteatro provincial de Santa Elena, situación que incrementó la desesperación de los familiares. Durante la tarde del martes se confirmó oficialmente la identidad de una de las víctimas: Diego Joel Solís Villamar, de 21 años, uno de los jóvenes cuyo caso ha causado profunda conmoción a nivel nacional.

Según relataron sus familiares, la identificación fue posible mediante peritajes antropológicos especializados, realizados por expertos trasladados desde Guayaquil, así como por información clave proporcionada por su madre, quien colaboró activamente en el proceso.

La confirmación del crimen se dio el martes 13 de enero, cuando los seis cuerpos fueron encontrados en una finca de la comuna La Bajada. El hallazgo activó un amplio operativo investigativo por parte de las autoridades, ante la gravedad y violencia del hecho.

Aunque desde un inicio existían fuertes indicios de que los cuerpos correspondían a los jóvenes desaparecidos, las autoridades mantuvieron reserva hasta contar con resultados científicos concluyentes que permitieran oficializar las identidades.

“Si son ellos, solo pedimos que nos los entreguen pronto. Queremos despedirnos y enterrarlos como se merecen. El dolor es inmenso y la espera se vuelve insoportable”, expresó uno de los familiares, reflejando el clamor colectivo por respuestas, justicia y un trato humanitario.

