El temor por la inseguridad y la muerte siguen latentes en Quevedo

Situación. Actos violentos en el centro han robado la paz de sus moradores. Exigen resguardo policia.

La inseguridad continúa marcando el día a día de los habitantes de Quevedo. Mientras las autoridades provinciales aseguran que los niveles de violencia han disminuido, los hechos sangrientos y el temor ciudadano reflejan un escenario muy distinto.

Uno de los episodios que más conmoción causó ocurrió la tarde del sábado 10 de enero, cuando una balacera en pleno centro de la ciudad sembró el pánico entre comerciantes y transeúntes. Cerca de las 17:00, un joven fue perseguido por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta, luego de que se bajara de un bus urbano en la calle Bolívar y Octava, pleno centro de la ciudad.

Una balacera que le quitó la paz a Quevedo

La víctima, identificada como Bryan Daniel C., de 18 años, intentó escapar corriendo, pero fue alcanzada por los disparos. Buscó refugio en una panadería del sector, donde lo siguieron atacando. Gravemente herido, fue trasladado al hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde se está curando del ataque.

“Fue horrible, todo el mundo gritaba y corría. Aquí no había ni un solo policía”, relató María Fernanda Alcívar, propietaria de un local comercial. “Después salen diciendo que la violencia ha bajado, pero nosotros vivimos lo contrario”.

El miedo se apoderó del casco comercial, provocando el cierre anticipado de varios negocios. Luis Eduardo Zambrano, comerciante del centro, asegura que es necesario cambiar la estrategia de seguridad ya que la inseguridad es constante.

A este hecho se suma el crimen ocurrido el miércoles 14 de enero, cuando un taxista fue encontrado sin vida y su vehículo apareció incinerado, un caso que estremeció a la ciudad y al gremio del transporte. Fue localizado en la avenida de la Revolución ciudadana al sur de la ciudad de Quevedo.

“Salimos a trabajar con miedo. No sabemos si regresamos vivos”, expresó Hugo Jiménez, taxista de Quevedo. “Que digan que la violencia ha bajado es una falta de respeto para quienes vivimos esto todos los días”.

El miedo en los barrios de Quevedo es constante

Desde los barrios, el temor también es constante. Rosa Elena Vera, moradora del sector San Camilo, aseguró que la situación empeora por las noches. “Aquí nadie sale después de cierta hora. Se escuchan motos, disparos. Vivimos encerrados”, manifestó.

Pese a estos hechos, el gobernador de la provincia, Galo Lara, ha sostenido públicamente que los niveles de violencia han disminuido, atribuyendo los resultados a los operativos policiales y militares ejecutados en la provincia y al refuerzo de los controles de seguridad.

Así mismo el comandante de la Primera división ejército que está acantonada en Quevedo, refirió que hasta el momento se han incautado 96 armas de fuego de diferentes calibres entre fusiles, revolver y pistola. Además de la incautación de alrededor de 1.200 municiones y un aproximado de 30 mil kilos de droga.

Mientras las autoridades insisten en una reducción de la violencia, los habitantes de Quevedo reclaman mayor presencia policial, respuestas concretas y acciones efectivas que devuelvan la seguridad a la ciudad. DV

