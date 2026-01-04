Hallan en estado de descomposición a persona reportada como desparecida en El Empalme

La angustia de una familia de encontrar a su familiar terminó, pero ahora les toca enfrentar la tristeza del luto.

El olor pestilente y gallinazos rondando la zona dieron aviso de algo estremecedor en la zona. Se trataba de un cuerpo que estaba en estado de descomposición el cual estaba abandonado en medio de la maleza de difícil acceso, lo que dejó consternados a los habitantes del lugar.

Las autoridades policiales confirmaron que la persona encontrada sin vida en una finca del sector rural de El Empalme corresponde a Mauricio Abraham Loor Mendoza, quien había sido reportado como desaparecido días atrás por sus familiares.

Detalles del hallazgo y tristeza de la familia

El hallazgo se registró la tarde del 3 de enero, en una propiedad ubicada en el recinto El Topadero, jurisdicción de la parroquia El Rosario. El cuerpo fue localizado en condiciones que evidenciaban el paso del tiempo, por lo que fue trasladado de inmediato hasta la morgue de la ciudad de Quevedo para los procedimientos legales y así los familiares puedan realizar los trámites correspondientes.

De acuerdo con información proporcionada por allegados, la última vez que se tuvo contacto con Mauricio fue el miércoles 31 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 14:00, cuando salió de su domicilio con la finalidad de realizar una compra en una tienda del sector. El ciudadano residía en el recinto Pedro Vélez Morán.

En medio de la angustia y la tristeza los parientes se mostraron consternados debido a que no sabían qué le había ocurrido y aseguraban que no habían escuchado de que tenga problemas con nadie.

Al medio día de este domingo, los parientes del fallecido realizaban las diligencias forenses correspondientes, para llevar su cuerpo a velar en su vivienda, donde familiares y conocidos se congregarán para rendirle el último adiós.

La noticia ha causado conmoción en su entorno familiar y en la comunidad, especialmente porque el fallecido deja en la orfandad a una bebé, situación que agrava el dolor de sus seres queridos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho. Así mismo se esperan los resultados forenses para determinar si la víctima fue baleada.

