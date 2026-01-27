Alcalde de Quevedo denuncia cuatro meses sin recibir recursos del Estado

El alcalde Alexis Matute sostuvo que el Estado ecuatoriano adeuda al Municipio de Quevedo más de 10 millones de dólares

El alcalde de Quevedo, Alexis Matute, denunció que el gobierno de Daniel Noboa adeuda al Municipio cerca de diez millones de dólares por concepto de asignaciones del modelo de equidad territorial, lo que ha generado un grave problema para la prestación de servicios básicos en la ciudad.

Matute señaló a través de su cuenta de X que el Municipio no ha recibido sus asignaciones correspondientes en los últimos cuatro meses, lo que ha obligado a retrasar pagos a servidores públicos y proveedores de servicios básicos como recolección de basura, distribución de agua y alcantarillado.

Suspensión de proyectos en Quevedo

Además, según indicó Matute, el Ministerio de Desarrollo Humano ha suspendido la continuación con los proyectos del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que imparte atenciones de cuidado diario, actividades de juego y aprendizaje a niñas y niños de 1 a 3 años de edad, proyecto de Adultos Mayores, entre otros, debido a que el municipio adeuda cerca de tres millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). "¿Cómo cumplir con esos valores cuando es el mismo Estado que adeuda cerca de 10 millones al Municipio?", cuestionó el alcalde.

Malestar en Quevedo por obra detenida del Parque Lineal de la parroquia Venus Leer más

El alcalde solicitó al Ministerio de Finanzas que se crucen los valores adeudados con el IESS en múltiples ocasiones, pero no han recibido una respuesta positiva. Además, señaló que desde hace tres años ningún municipio del país recibe sus asignaciones a tiempo, "siempre han sido 3 meses de atrasos", indicó el alcalde de Quevedo.

Matute hizo un llamado al Gobierno por medio de su cuenta de X para que se tomen las medidas respectivas para solucionar el problema y se paguen las asignaciones adeudadas al municipio, con el objetivo de continuar con los proyectos sociales y se garantice la prestación de servicios básicos en la ciudad de Quevedo.

Retrasos de pagos escala a distintos municipios del país

Esta problemática no es exclusiva del municipio de Quevedo pues varios alcaldes a nivel nacional han exigido liquidez al Gobierno de Daniel Noboa, señalando que la política del Gobierno central de priorizar pagos mediante bonos del Estado ha dificultado el cumplimiento de obligaciones y la ejecución de obras municipales planificadas.

Los alcaldes de cantones como Esmeraldas, Ambato y Latacunga han denunciado atrasos de hasta cuatro meses y deudas que, en algunos casos, superan los siete millones de dólares. Si bien algunos municipios han optado por acogerse al sistema de pago mediante bonos como una alternativa temporal para aliviar la crisis financiera, otros alcaldes han advertido que este mecanismo no es sostenible en el tiempo.

Señores de @FinanzasEc estamos por cerrar el cuarto mes sin asignaciones, valores que le corresponden a los quevedeños por modelo de equidad territorial.



Los quevedeños y los municipios en general, no pueden cumplir con su planificación debido a estos atrasos.



Además, hemos… — Alexis Matute 🇪🇨 (@AlexisMatuteEC) January 27, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!