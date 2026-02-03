Más de 25.000 familias se benefician de la nueva planta de agua potable en Portoviejo

Alrededor de 25.000 familias se benefician de esa obra que tiene financiamiento reembolsable de la Iniciativa Global Gateway

La Planta de Tratamiento de Agua Potable Mancha Grande, en San Plácido de Portoviejo, fue inaugurada.

La Planta de Tratamiento de Agua Potable Mancha Grande (PTAP), ubicada en la parroquia San Plácido, en Portoviejo, fue puesta en marcha el 29 de enero de 2026. La infraestructura se encuentra en período de pruebas y, según la Alcaldía, permitirá abastecer de agua potable a más de 25.000 familias.

En el marco de las acciones de la iniciativa europea Global Gateway se desarrolló esta obra. Por lo que de la puesta en marcha participaron Jekaterina Doródnova y Enrique Yturriaga, embajadores de la Unión Europea y de España en Ecuador; así como Ignez Tristao, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Álvaro Bernar, responsable del Sector Público para Ecuador del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Mancha Grande se contó con financiamiento reembolsable del BID (27.5 millones de dólares), del BEI (59.89 millones de dólares) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (17 millones) a través del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (Fedes). También fondos del Municipio de Portoviejo.

De acuerdo con la iniciativa europea Global Gateway, el objetivo de este esfuerzo conjunto de las autoridades locales y la cooperación internacional es garantizar agua potable segura, sostenible y de calidad para las parroquias rurales del cantón, mediante un esfuerzo conjunto de cooperación internacional.

Quito apuesta por inversión internacional para proyectos de agua y saneamiento Leer más

Reducción de brechas históricas de acceso al agua potable

Javier Pincay, alcalde de Portoviejo, sostuvo que el inicio de esta etapa representa un avance importante en la reducción de brechas históricas de acceso al agua potable. "Este esfuerzo conjunto con la cooperación internacional garantiza un servicio sostenible que beneficiará a más de 80 mil personas (25 mil familias), consolidando un modelo de gestión orientado a la calidad de vida”.

#PTAPManchaGrande | 💧🎥 El acceso al agua potable transforma territorios y vidas.



La Unión Europea apoya el fortalecimiento de infraestructura de agua potable en zonas rurales del cantón #Portoviejo, como parte del Plan Triple AAA, mediante una financiación colaborativa que… pic.twitter.com/jLto9M4AZl — UE en Ecuador 🇪🇺 (@UEenEcuador) February 3, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!