Quito apuesta por inversión internacional para proyectos de agua y saneamiento

Se presentaron nueve proyectos considerados clave para fortalecer el servicio de agua en Quito

Por primera vez, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps–Agua de Quito) realizó un Investment Road Show, un encuentro pensado para mostrar las necesidades y oportunidades que tiene la ciudad en materia de infraestructura hídrica.

Durante la jornada se presentaron nueve proyectos considerados clave para fortalecer el servicio en el Distrito Metropolitano. Algunos ya están listos para salir a convocatoria, mientras otros avanzan en estudios técnicos, evaluación de ofertas o recepción de manifestaciones de interés.

En conjunto, forman parte del Portafolio de Inversiones 2026, que bordea los $ 100 millones, monto que se suma a una inversión anual similar que la empresa ejecuta cada año en obras y mejoras del sistema.

La transmisión internacional del evento permitió que organismos multilaterales y empresas nacionales e internacionales conozcan de primera mano los planes de la ciudad, con el objetivo de atraer socios para proyectos de alto impacto social y ambiental.

Tratamiento de aguas residuales

En Quito, uno de los grandes retos es el tratamiento de las aguas residuales, debido a que en la actualidad solo se procesa el 3%. Verónica Sánchez, gerente general de Epmaps, detalló que hasta el 12 de febrero se receptarán manifestaciones de interés para la construcción de la PTAR Quito, que será la planta de tratamiento más grande del país. La inversión de este proyecto asciende a $3,7 millones y beneficiará a 2,7 millones de habitantes.

“Buscamos una mayor afluencia en la convocatoria y que se conozcan los grandes proyectos que se están impulsando en la ciudad”, señaló.

Otros proyectos relevantes están la ampliación de los sistemas Bellavista y El Troje, considerados estratégicos para el abastecimiento de la capital. Algunos de estos procesos podrían entrar en licitación durante el primer y segundo cuatrimestre de 2026.

El gerente de Infraestructura de Epmaps, Galo Rivadeneira, también destacó la ampliación de la Planta El Troje, que incorporará un nuevo módulo con capacidad de 1.000 litros por segundo, lo que permitirá asegurar la continuidad del servicio para más de 450.000 habitantes del sur de Quito.

Nueve proyectos en agenda

Asimismo resaltó la intervención integral en Solanda, donde se prevé mejorar el drenaje pluvial y renovar completamente el sistema de alcantarillado, una deuda pendiente con el sector.

En total, el portafolio presentado está conformado por seis proyectos de agua potable, dos de saneamiento y uno de drenaje pluvial, cada uno en distintas fases, desde estudios y consultorías hasta obras y procesos de contratación.

