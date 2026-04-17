César Aguilar Alvarado, el nuevo director ejecutivo del Cenace: ¿quién es?

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Gobierno renovó la dirección del Cenace tras los cortes de luz no comunicados que afectaron a varias provincias de la Costa en las últimas semanas.

César Aguilar Alvarado es ingeniero eléctrico con maestrías en Energías Renovables y Administración de Empresas, y experiencia como gerente de planificación en CNEL EP.

Su gestión se enfocará en eficiencia operativa y sostenibilidad energética, en un momento de alta presión ciudadana e institucional sobre el sector eléctrico.



El Operador Nacional de Electricidad (Cenace) tiene nuevo director ejecutivo. César Alfredo Aguilar Alvarado asumió el cargo este viernes 17 de abril de 2026, según confirmó la entidad en un comunicado oficial.

El cambio se produce en respuesta a los cortes de luz registrados en varias ciudades del país durante las últimas semanas.

Los apagones se habrían originado por trabajos de mantenimiento que no fueron comunicados oportunamente a la ciudadanía.

El 13 de abril, la ministra de Energía, Inés Manzano, había anunciado una renovación en la conducción del Cenace y de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP).

La funcionaria fue directa al justificar la medida: "Habrá una nueva plana mayor de Cenace y CNEL. Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción".

El detonante fue la reconexión de las torres de Dos Cerritos, en la Costa, sin la debida coordinación ni aviso previo a los usuarios afectados.

¿Qué formación académica tiene César Aguilar Alvarado?



Aguilar Alvarado es ingeniero eléctrico egresado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).

Cuenta con dos maestrías: una en Energías Renovables por la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y otra en Administración de Empresas por la ESPAE-ESPOL.

A esa base académica suma formación complementaria en tres áreas estratégicas:

Gestión de proyectos

Gestión de riesgos

Asociaciones público-privadas

Esa combinación le ha permitido, según el perfil divulgado por el Cenace, liderar procesos complejos en entornos institucionales.

Su trayectoria en el sector eléctrico público



El nuevo director ejecutivo del Cenace tiene una carrera construida íntegramente en el sector energético del Estado. Su paso más relevante fue en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), donde ocupó dos cargos de alta responsabilidad.

Como Director de Planificación Eléctrica y luego como Gerente de Planificación, Aguilar Alvarado impulsó la formulación de estrategias para el sector y la priorización de proyectos de inversión.

También articuló planes de corto, mediano y largo plazo alineados con los objetivos del sistema eléctrico nacional.

En esos roles dirigió equipos multidisciplinarios y estructuró proyectos técnicos y económico-financieros.

Además lideró iniciativas orientadas a la eficiencia energética y a la mejora continua del servicio público.

¿Qué agenda tendrá al frente del Cenace?



Desde la Dirección Ejecutiva, Aguilar Alvarado promoverá, según la entidad, una gestión centrada en la eficiencia operativa y la sostenibilidad energética. El objetivo declarado es contribuir al desarrollo estratégico del sector eléctrico y al bienestar de la ciudadanía.

El reto es considerable.

El Cenace es el organismo técnico responsable de administrar, operar y controlar el sistema nacional interconectado.

Sus decisiones afectan directamente la calidad y continuidad del suministro eléctrico en todo el país.

El nombramiento llega además en un momento de presión institucional: el Gobierno de Daniel Noboa ha endurecido su postura frente a los organismos del sector energético tras las quejas ciudadanas por apagones no anunciados en provincias de la Costa.