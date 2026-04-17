Aluvión en Ambato: un fallecido y graves daños viales en la parroquia Izamba

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Víctima mortal: Segundo Moreta, de 62 años, falleció tras ser arrastrado por el lodo en Izamba mientras caminaba para visitar a su madre; médicos confirmaron su deceso este viernes.



Impacto material: El aluvión destruyó cultivos de aguacate, dañó sistemas de riego y afectó viviendas en Quillán La Playa, dejando a varias familias con pérdidas económicas totales.



Bloqueo vial: Al menos cuatro kilómetros de la vía entre Izamba y Quillán La Playa permanecen cerrados por escombros, mientras maquinaria pesada y vecinos trabajan en la limpieza.

La fuerza de la naturaleza se ensañó con el sector de Quillán La Playa, en la parroquia Izamba de Ambato. Lo que inició como un fuerte aguacero la tarde de este jueves 16 de abril, se transformó en menos de dos horas en una avalancha de lodo y escombros que cobró la vida de Segundo Moreta Guamán, de 62 años. El hombre caminaba por la zona con el único propósito de visitar a su madre en Sixipamba, pero el aluvión lo sorprendió en el trayecto, impidiéndole llegar a su destino.

Una muerte en medio del lodo y la impotencia

Eran cerca de las 18:00 cuando el terreno en la montaña cedió debido a la saturación de agua. Testigos relataron que la tierra descendió cargada de rocas y troncos, atrapando a Moreta sin darle oportunidad de reacción. "Todo fue muy rápido", lamentó su hija Cecilia. Pese a que los vecinos lograron rescatarlo del fango y trasladarlo al Hospital Docente de Ambato, los galenos confirmaron su fallecimiento la madrugada de este viernes 17 de abril. La tragedia ha dejado a una comunidad sumida en el luto y la consternación.

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Devastación en cultivos y bloqueo vial

El desastre también dejó una estela de pérdidas materiales. Santiago Jácome, morador del sector, describió cómo el aluvión arrasó con años de trabajo en sus sembríos de aguacate y dañó severamente su sistema de riego. La vía que conecta Izamba con Quillán La Playa permanece bloqueada por rocas de gran tamaño, mientras personal del Cuerpo de Bomberos y el Gobierno Provincial trabajan en la zona. Las familias, con palas y picos, intentan rescatar sus pertenencias de entre el lodo que invadió las viviendas.

La casa de Santiago Jácome quedó bajo lodo y perdió sus cultivos de aguacate listos para la cosecha.Cortesía

Una deuda con la prevención

El fallecimiento de Segundo Moreta es el rostro más doloroso de una vulnerabilidad que vuelve a pasar factura en Tungurahua este viernes. La tragedia de un hijo que no llegó a ver a su madre debido a un aluvión nos confronta con la fragilidad de la infraestructura rural y la urgencia de una gestión de riesgos que proteja la vida antes de que la naturaleza dicte su sentencia.