IVA en Ecuador: cómo declarar y pagar en un solo paso desde junio de 2026

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves La nueva normativa obliga a que la declaración y el pago del impuesto se realicen al mismo tiempo y en una sola operación.

Si el contribuyente no cancela el monto total, la declaración será considerada como no presentada, incluso con compensaciones parciales.

La medida aplica tanto para personas naturales como para empresas que realizan actividades gravadas con IVA en Ecuador.

Desde el 1 de junio de 2026, los contribuyentes en Ecuador deberán realizar la declaración y el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera simultánea. Así lo dispuso el Servicio de Rentas Internas (SRI), que estableció que ambos procesos deberán completarse en un solo paso para que la obligación tributaria sea válida.

La medida implica un cambio en el esquema actual. Hasta ahora, era posible declarar el impuesto dentro del plazo y completar el pago posteriormente. Con la nueva normativa, esto ya no será permitido: la declaración solo tendrá validez si está acompañada del pago total en ese mismo momento.

(Le puede interesar leer: Sector avícola cuestiona IVA a productos cárnicos por impacto en precios)

Según el SRI, si el contribuyente no realiza el pago completo, la declaración será considerada como no presentada, incluso en los casos en los que existan compensaciones parciales mediante notas de crédito.

¿Quiénes deben cumplir con este cambio?

La disposición aplica para la mayoría de contribuyentes obligados a declarar IVA, tanto personas naturales como sociedades que realizan actividades gravadas con este impuesto.

No obstante, existen excepciones. La medida no aplicará para quienes formen parte del sistema de compensación fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, ni para exportadores de bienes y sus proveedores directos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

(Le puede interesar leer: Gremios piden derogar la circular del SRI que encarece lácteos y productos sin azúcar)

El proceso digital busca agilizar la devolución del IVA, pero usuarios reportan errores y documentos faltantes.

¿Cómo se realizará el proceso?

El trámite deberá efectuarse a través del portal web del SRI, dentro de los plazos definidos en el calendario tributario. En la práctica, el contribuyente deberá completar la declaración y efectuar el pago en una sola operación.

El SRI señaló que este cambio busca mejorar el control tributario, reducir inconsistencias en las declaraciones y fortalecer la recaudación. Además, recomendó a los contribuyentes anticiparse a las fechas de vencimiento para evitar retrasos o posibles sanciones.